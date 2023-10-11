ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 1100

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 1100
التاريخ
10/11/2023 2:38:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، 1100، حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وقالت المصادر، إن عدد المصابين نتيجة العدوان المستمر لليوم الخامس وصل إلى 5339.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
11/10/2023 18:45:06
MENAFN11102023000117011021ID1107227337
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