Wednesday, 11 October 2023 10:35 GMT

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 1100

10/11/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، 1100، حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وقالت المصادر، إن عدد المصابين نتيجة العدوان المستمر لليوم الخامس وصل إلى 5339.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
11/10/2023 18:45:06

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