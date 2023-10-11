Wednesday, 11 October 2023 10:34 GMT

الصريح والجزيرة في صدارة دوري الدرجة الأولى

10/11/2023 2:38:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- تصدر فريقا الصريح والجزيرة، منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الخامس من الدوري.
وشهد الأسبوع الخامس الذي اختتم اليوم الأربعاء، فوز الصريح على كفرسوم بـ6 أهداف دون مقابل، وفوز الجزيرة على العربي بهدف دون مقابل، وبذات النتيجة تغلب أم القطين على صما، والبقعة على العالية.
وتغلب الهاشمية على السرحان 2-1، وبذات النتيجة فاز اليرموك على الطرة، وتعادل عمان اف سي مع اتحاد الرمثا 1-1.
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم عمان إف سي 10 نقاط، والسرحان والعربي 9، والهاشمية 8، واتحاد الرمثا وأم القطين 7، والبقعة وكفرسوم 6، واليرموك 4، وصما 3، والطرة 1، والعالية أخيرا دون نقاط.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
11/10/2023 18:30:10

MENAFN11102023000117011021ID1107227336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث