الصريح والجزيرة في صدارة دوري الدرجة الأولى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- تصدر فريقا الصريح والجزيرة، منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الخامس من الدوري.

وشهد الأسبوع الخامس الذي اختتم اليوم الأربعاء، فوز الصريح على كفرسوم بـ6 أهداف دون مقابل، وفوز الجزيرة على العربي بهدف دون مقابل، وبذات النتيجة تغلب أم القطين على صما، والبقعة على العالية.

وتغلب الهاشمية على السرحان 2-1، وبذات النتيجة فاز اليرموك على الطرة، وتعادل عمان اف سي مع اتحاد الرمثا 1-1.

ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم عمان إف سي 10 نقاط، والسرحان والعربي 9، والهاشمية 8، واتحاد الرمثا وأم القطين 7، والبقعة وكفرسوم 6، واليرموك 4، وصما 3، والطرة 1، والعالية أخيرا دون نقاط.

--(بترا)

خ خ/ن ح/رق

11/10/2023 18:30:10