الصريح والجزيرة في صدارة دوري الدرجة الأولى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- تصدر فريقا الصريح والجزيرة، منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الخامس من الدوري.
وشهد الأسبوع الخامس الذي اختتم اليوم الأربعاء، فوز الصريح على كفرسوم بـ6 أهداف دون مقابل، وفوز الجزيرة على العربي بهدف دون مقابل، وبذات النتيجة تغلب أم القطين على صما، والبقعة على العالية.
وتغلب الهاشمية على السرحان 2-1، وبذات النتيجة فاز اليرموك على الطرة، وتعادل عمان اف سي مع اتحاد الرمثا 1-1.
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم عمان إف سي 10 نقاط، والسرحان والعربي 9، والهاشمية 8، واتحاد الرمثا وأم القطين 7، والبقعة وكفرسوم 6، واليرموك 4، وصما 3، والطرة 1، والعالية أخيرا دون نقاط.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
11/10/2023 18:30:10
MENAFN11102023000117011021ID1107227336
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