تجارة عمان تقدم 200 ألف دينار دعما لأهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، تقديم 200 ألف دينار، كدعم عيني من أدوية ومستلزمات طبية لأهالي قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.
وأكد المجلس عقب اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، أن الدعم جاء استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفيرها بالسرعة الممكنة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأشار إلى أن الدعم يأتي كجزء قليل من الواجب تجاه أهالي القطاع الذين يتعرضون لعدوان تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عدة أيام وللتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشونها.
وناشد مجلس إدارة الغرفة، القطاع الخاص تقديم ما بوسعهم من دعم، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للمساهمة بتضميد جراح الأشقاء الذين يواجهون العدوان الوحشي واللإنساني.
ودعا مجلس إدارة الغرفة، رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية ونقابات وجمعيات أصحاب العمل إلى وقفة تضامنية السبت المقبل، أمام مقر مبنى غرفة تجارة عمان بمنطقة الشميساني.
وثمن مجلس إدارة الغرفة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول إلى تهدئة الوضع المتفاقم في قطاع غزة، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف، وعبر تعزيز إمكانات المستشفى العسكري الميداني الأردني في القطاع للتعامل مع مختلف احتياجات الشعب الفلسطيني هناك، ومن خلال الاستمرار في تسيير القوافل الإنسانية لتلبية ما يحتاجه الأهل في قطاع غزة.
وكان المجلس افتتح الجلسة، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وقرر البقاء بحالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية في القطاع بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
--(بترا)
س ص/ن ح/رق
11/10/2023 18:08:02
MENAFN11102023000117011021ID1107227335
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