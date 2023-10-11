تجارة عمان تقدم 200 ألف دينار دعما لأهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، تقديم 200 ألف دينار، كدعم عيني من أدوية ومستلزمات طبية لأهالي قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأكد المجلس عقب اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، أن الدعم جاء استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفيرها بالسرعة الممكنة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى أن الدعم يأتي كجزء قليل من الواجب تجاه أهالي القطاع الذين يتعرضون لعدوان تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عدة أيام وللتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشونها.

وناشد مجلس إدارة الغرفة، القطاع الخاص تقديم ما بوسعهم من دعم، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للمساهمة بتضميد جراح الأشقاء الذين يواجهون العدوان الوحشي واللإنساني.

ودعا مجلس إدارة الغرفة، رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية ونقابات وجمعيات أصحاب العمل إلى وقفة تضامنية السبت المقبل، أمام مقر مبنى غرفة تجارة عمان بمنطقة الشميساني.

وثمن مجلس إدارة الغرفة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول إلى تهدئة الوضع المتفاقم في قطاع غزة، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف، وعبر تعزيز إمكانات المستشفى العسكري الميداني الأردني في القطاع للتعامل مع مختلف احتياجات الشعب الفلسطيني هناك، ومن خلال الاستمرار في تسيير القوافل الإنسانية لتلبية ما يحتاجه الأهل في قطاع غزة.

وكان المجلس افتتح الجلسة، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وقرر البقاء بحالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية في القطاع بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

--(بترا)

س ص/ن ح/رق

11/10/2023 18:08:02