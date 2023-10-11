إطلاق حملة حصالة الخير في تربية البادية الشمالية الشرقية

إطلاق حملة حصالة الخير في تربية البادية الشمالية الشرقية
التاريخ
10/11/2023 2:38:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 11 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مديرية البادية الشمالية الشرقية، اليوم الأربعاء، مبادرة حصالة الخير، لدعم مرضى السرطان، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان ووزارة التربية والتعليم.
وقالت مديرة التربية والتعليم الدكتورة فصل العيسى، التي رعت انطلاق فعاليات الحصالة في مدرسة السعيدية الثانوية للبنات، إن إطلاق مثل هذه المبادرات الإنسانية يؤكد أهمية التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع المحلي، وتنمي وتعزز عمل الخير والتكافل لدى الطلبة .
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
11/10/2023 17:41:56
MENAFN11102023000117011021ID1107227334
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