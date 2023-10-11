إطلاق حملة حصالة الخير في تربية البادية الشمالية الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 11 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مديرية البادية الشمالية الشرقية، اليوم الأربعاء، مبادرة حصالة الخير، لدعم مرضى السرطان، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان ووزارة التربية والتعليم.

وقالت مديرة التربية والتعليم الدكتورة فصل العيسى، التي رعت انطلاق فعاليات الحصالة في مدرسة السعيدية الثانوية للبنات، إن إطلاق مثل هذه المبادرات الإنسانية يؤكد أهمية التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع المحلي، وتنمي وتعزز عمل الخير والتكافل لدى الطلبة .

--(بترا)

ه ق/ف م/رق

11/10/2023 17:41:56