المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية في المراكز التجارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 11 تشرين الأول (بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، حملة توعوية في المراكز التجارية الكبرى في مختلف محافظات المملكة؛ تهدف إلى التوعية بأهمية تدقيق الناخب لاسمه والتأكد من دائرته الانتخابية.
وقالت الهيئة في بيان، إنها تقدم في حملتها ومن خلال منسقي برنامج (أنا أشارك) مواد توعوية عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية حسب قانون الانتخاب الجديد ووفق النظام الذي أقره مجلس الوزراء، أخيرا.
وكانت الهيئة، أطلقت عدداً من الأدوات التوعوية أخيرا بهدف تشجيع الناخبين على التأكد من دقة البيانات في جدول الناخبين، ومنها إطلاق مركز اتصال مجاني، ورسائل نصية قصيرة توعوية ولوحات طرقات، تهدف إلى التأكيد على أن مكان الانتخاب في الانتخابات المقبلة هو حسب مكان الإقامة المثبت في دائرة الأحوال المدنية.
--(بترا)
م ش/ن ح/رق
11/10/2023 17:38:26
MENAFN11102023000117011021ID1107227333
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