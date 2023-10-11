المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية في المراكز التجارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 11 تشرين الأول (بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، حملة توعوية في المراكز التجارية الكبرى في مختلف محافظات المملكة؛ تهدف إلى التوعية بأهمية تدقيق الناخب لاسمه والتأكد من دائرته الانتخابية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تقدم في حملتها ومن خلال منسقي برنامج (أنا أشارك) مواد توعوية عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية حسب قانون الانتخاب الجديد ووفق النظام الذي أقره مجلس الوزراء، أخيرا.

وكانت الهيئة، أطلقت عدداً من الأدوات التوعوية أخيرا بهدف تشجيع الناخبين على التأكد من دقة البيانات في جدول الناخبين، ومنها إطلاق مركز اتصال مجاني، ورسائل نصية قصيرة توعوية ولوحات طرقات، تهدف إلى التأكيد على أن مكان الانتخاب في الانتخابات المقبلة هو حسب مكان الإقامة المثبت في دائرة الأحوال المدنية.

--(بترا)

م ش/ن ح/رق

11/10/2023 17:38:26