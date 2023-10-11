البريد الأردني تحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة لها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- حذرت شركة البريد الأردني، المواطنين من رسائل نصية تدعي أنها صادرة عن الشركة.
ودعا الناطق الإعلامي للشركة زهير العزة في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل المزيفة المنسوبة للبريد وتحمل شعارا مزيفا، وأخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.
وبين أن العديد من المتعاملين مع الشركة أبلغوا عن تلقيهم رسائل إلكترونية عبر تطبيقات رقمية، تشعرهم باستقبال طرود مقابل تسديد رسوم الشحن.
وأشار إلى أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ترصد وتتعقب مثل هذه الرسائل، وأن الشركة قدمت بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة داخل الأردن وخارجه.
--(بترا)
غ ح/ن ح/رق
11/10/2023 16:48:57
MENAFN11102023000117011021ID1107227331
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