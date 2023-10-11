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البريد الأردني تحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة لها

10/11/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- حذرت شركة البريد الأردني، المواطنين من رسائل نصية تدعي أنها صادرة عن الشركة.
ودعا الناطق الإعلامي للشركة زهير العزة في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل المزيفة المنسوبة للبريد وتحمل شعارا مزيفا، وأخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.
وبين أن العديد من المتعاملين مع الشركة أبلغوا عن تلقيهم رسائل إلكترونية عبر تطبيقات رقمية، تشعرهم باستقبال طرود مقابل تسديد رسوم الشحن.
وأشار إلى أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ترصد وتتعقب مثل هذه الرسائل، وأن الشركة قدمت بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة داخل الأردن وخارجه.
--(بترا)
غ ح/ن ح/رق
11/10/2023 16:48:57

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