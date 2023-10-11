بوتين: الاستيطان أحد أسباب اندلاع العنف في الأراضي الفلسطينية

بوتين: الاستيطان أحد أسباب اندلاع العنف في الأراضي الفلسطينية
التاريخ
10/11/2023 2:38:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 11 تشرين الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية أحد أسباب اندلاع أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.
وقال بوتين خلال حديث صحفي: "خلال إنشاء إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا".
وأضاف "أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات المسلمين، وأنها في قلب كل مسلم".
--(بترا)
س ح
11/10/2023 16:42:17
MENAFN11102023000117011021ID1107227330
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