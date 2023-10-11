بوتين: الاستيطان أحد أسباب اندلاع العنف في الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 11 تشرين الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية أحد أسباب اندلاع أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.

وقال بوتين خلال حديث صحفي: "خلال إنشاء إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا".

وأضاف "أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات المسلمين، وأنها في قلب كل مسلم".

--(بترا)

س ح

11/10/2023 16:42:17