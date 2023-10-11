إنشاء ممرات مشاة أمام عدد من مدارس شفا بدران

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- نفذ المجلس المحلي الأمني في منطقة شفا بدران، بالتعاون مع أمانة عمان، والشرطة المجتمعية، ومديرية تربية لواء الجامعة، اليوم الأربعاء، مبادرة لتخطيط ممرات مشاة أمام مدارس المنطقة، تماشيا مع قانون السير الجديد وحفاظا على سلامة الطلاب والمواطنين.
وتهدف المبادرة التي رعاها متصرف لواء الجامعة رامي بدر، إلى تفعيل دور لجان النظام بإشراف معلمات ومعلمي المدارس بضرورة الحضور أمام المدرسة، خاصة عند بدء الدوام المدرسي ونهايته لتنظيم دخول وخروج الطلبة بأمان.
وأكدت عضو المجلس المحلي الأمني الدكتورة رائدة ابو سمك، أهمية المشاركة بتوعية المجتمع المحلي بالالتزام بالقواعد المرورية، وكيفية قطع الشوارع الرئيسة والتزام السائقين بالسرعة المطلوبة، سيما أمام المدارس، للمحافظة على سلامة الطلبة.
وأشارت إلى أن المبادرة التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تأتي للحد من حوادث السير، والحفاظ على سلامة المواطنين سيما الفئات العمرية الصغيرة، مشيدة بدور متصرفية لواء الجامعة وأمانة عمان في خدمة المجتمع المحلي والتعاون في إنجاح هذه المبادرة.
وبين رئيس اللجنة المحلية المهندس تيسير أبو عرابي، أهمية تكاتف الجهود للحد من حوادث السير والمحافظة على سلامة المواطنين وطلبة المدارسة وإعطاء أولوية لهم من قبل السائقين في المرور الأمن وتحديدا في فترة تواجدهم الصباحية، مؤكدا التزام المجلس بالقيام بأعمال ممرات المشاة خاصة أمام المدارس.
واشتملت الفعالية على محاضرات توعوية وإرشادية حول طرق السلامة المرورية وتوزيع نشرات إرشادية، وتوزيع هدايا على الطلبة.
--(بترا)
م ف/ف ق
11/10/2023 16:34:39
MENAFN11102023000117011021ID1107227329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.