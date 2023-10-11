إنشاء ممرات مشاة أمام عدد من مدارس شفا بدران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- نفذ المجلس المحلي الأمني في منطقة شفا بدران، بالتعاون مع أمانة عمان، والشرطة المجتمعية، ومديرية تربية لواء الجامعة، اليوم الأربعاء، مبادرة لتخطيط ممرات مشاة أمام مدارس المنطقة، تماشيا مع قانون السير الجديد وحفاظا على سلامة الطلاب والمواطنين.

وتهدف المبادرة التي رعاها متصرف لواء الجامعة رامي بدر، إلى تفعيل دور لجان النظام بإشراف معلمات ومعلمي المدارس بضرورة الحضور أمام المدرسة، خاصة عند بدء الدوام المدرسي ونهايته لتنظيم دخول وخروج الطلبة بأمان.







وأكدت عضو المجلس المحلي الأمني الدكتورة رائدة ابو سمك، أهمية المشاركة بتوعية المجتمع المحلي بالالتزام بالقواعد المرورية، وكيفية قطع الشوارع الرئيسة والتزام السائقين بالسرعة المطلوبة، سيما أمام المدارس، للمحافظة على سلامة الطلبة.

وأشارت إلى أن المبادرة التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تأتي للحد من حوادث السير، والحفاظ على سلامة المواطنين سيما الفئات العمرية الصغيرة، مشيدة بدور متصرفية لواء الجامعة وأمانة عمان في خدمة المجتمع المحلي والتعاون في إنجاح هذه المبادرة.

وبين رئيس اللجنة المحلية المهندس تيسير أبو عرابي، أهمية تكاتف الجهود للحد من حوادث السير والمحافظة على سلامة المواطنين وطلبة المدارسة وإعطاء أولوية لهم من قبل السائقين في المرور الأمن وتحديدا في فترة تواجدهم الصباحية، مؤكدا التزام المجلس بالقيام بأعمال ممرات المشاة خاصة أمام المدارس.

واشتملت الفعالية على محاضرات توعوية وإرشادية حول طرق السلامة المرورية وتوزيع نشرات إرشادية، وتوزيع هدايا على الطلبة.

--(بترا)

م ف/ف ق

11/10/2023 16:34:39