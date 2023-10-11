محاضرة عن اللسان العربي من منظور علم اللغات المقارن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- قدم الباحث الدكتور عبدالكريم الرواشدة، رؤية بحثية من منظور علم اللغات المقارن، تثبت أن اللسان العربي هو الأصل اللغوي البدائي المشترك لعائلات اللغات السامية، والهندو-أوروبية.
وفي محاضرة له، مساء أمس الثلاثاء، في مقر الجمعية الفلسفية الأردنية، اتكأ الرواشدة في بحثه الدراسي على نظرية "النوستراتيك/Nostratic" التي وضعها اللغوي الدنماركي "هولغر بيديرسون" عام 1903، القائمة على أساس وجود أصل بدائي مشترك اختلقت منه اللغات الإنسانية جميعا.
وأشار إلى أن البحث هو دراسة مقارنة يقدم فيه من خلال المقارنة اللفظية والدلالية البراهين والأدلة اللغوية التي تثبت أن "لسان عربي مبين" هو الأصل اللغوي البدائي المشترك لعائلتَي اللغات السامية واللغات الهندو- أوروبية، التي تضم اللغات السنسكريتية والإغريقية والجرمانية واللاتينية والسلافية.
ورأى الرواشدة، في المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور محمد الشياب، أن ذلك يعود فيما وجده من الكلمات والجذور من اللغات الهندية الأوروبية المنحدرة من لسان عربي، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة بين اللفظ والمعنى، كما أدركته النفس الإنسانية عن طريق الحواس.
واستحضر، العديد من الأدلة اللغوية والانثروبولوجية، وما ذهبت إليه النظريات قديمها وحديثها على أن شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد بكة/مكة، وأم القرى/المدينة المنورة، وما حولها هما الموطن الأصل الذي شهد ولادة هذا اللسان.
وأوضح أن كلمة عربي التي تصف هذا اللسان لا علاقة لها بجيل أو جنس من الناس اسمه عرب، وإنما هي صفة مشتقة من العربة وهي النفس أي إن "لسان عربي
مبين" هو كلام العربة أي النفس الذي يعرب عن خالص المعنى الذي أدركته عن طريق حواسها.
واستعرض، عددا من المفردات في اللغات القديمة ومنها الهيروغليفية والكتابات المسمارية في اللغة السومرية وغيرها.
وجرى نقاش مطول، في ختام المحاضرة، بشأن الموضوع.
--(بترا)
م ت/م د/رق
11/10/2023 16:34:32
MENAFN11102023000117011021ID1107227328
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