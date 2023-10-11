محاضرة عن اللسان العربي من منظور علم اللغات المقارن

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عمان 11 تشرين الأول (بترا)- قدم الباحث الدكتور عبدالكريم الرواشدة، رؤية بحثية من منظور علم اللغات المقارن، تثبت أن اللسان العربي هو الأصل اللغوي البدائي المشترك لعائلات اللغات السامية، والهندو-أوروبية.

وفي محاضرة له، مساء أمس الثلاثاء، في مقر الجمعية الفلسفية الأردنية، اتكأ الرواشدة في بحثه الدراسي على نظرية "النوستراتيك/Nostratic" التي وضعها اللغوي الدنماركي "هولغر بيديرسون" عام 1903، القائمة على أساس وجود أصل بدائي مشترك اختلقت منه اللغات الإنسانية جميعا.

وأشار إلى أن البحث هو دراسة مقارنة يقدم فيه من خلال المقارنة اللفظية والدلالية البراهين والأدلة اللغوية التي تثبت أن "لسان عربي مبين" هو الأصل اللغوي البدائي المشترك لعائلتَي اللغات السامية واللغات الهندو- أوروبية، التي تضم اللغات السنسكريتية والإغريقية والجرمانية واللاتينية والسلافية.

ورأى الرواشدة، في المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور محمد الشياب، أن ذلك يعود فيما وجده من الكلمات والجذور من اللغات الهندية الأوروبية المنحدرة من لسان عربي، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة بين اللفظ والمعنى، كما أدركته النفس الإنسانية عن طريق الحواس.

واستحضر، العديد من الأدلة اللغوية والانثروبولوجية، وما ذهبت إليه النظريات قديمها وحديثها على أن شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد بكة/مكة، وأم القرى/المدينة المنورة، وما حولها هما الموطن الأصل الذي شهد ولادة هذا اللسان.

وأوضح أن كلمة عربي التي تصف هذا اللسان لا علاقة لها بجيل أو جنس من الناس اسمه عرب، وإنما هي صفة مشتقة من العربة وهي النفس أي إن "لسان عربي

مبين" هو كلام العربة أي النفس الذي يعرب عن خالص المعنى الذي أدركته عن طريق حواسها.

واستعرض، عددا من المفردات في اللغات القديمة ومنها الهيروغليفية والكتابات المسمارية في اللغة السومرية وغيرها.

وجرى نقاش مطول، في ختام المحاضرة، بشأن الموضوع.

--(بترا)

م ت/م د/رق

11/10/2023 16:34:32