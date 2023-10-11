الصفدي: خطاب العرش تضمن رؤى ثاقبة وخارطة طريق واضحة لقابل الأيام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، "لقد شرفنا اليوم سيد البلاد بخطاب العرش السامي، والذي تضمن رؤى ثاقبة وخارطة طريق واضحة لقابل الأيام، وقد وضع السلطات كافة أمام مسؤولية التعاون، في سبيل تلبية تطلعات أبناء شعبنا العزيز.. وهو عين الحكمة، ودالة الصواب، وخير المسار"، موضحا ان الخطاب سيكون بوصلتنا التي نعمل وفقه، من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية".

وأكد أننا سنسير والحكومة في مضمار العمل الوطني، تحت مظلة الفصل المرن بين السلطات المحفوف بالدستور العتيد، وفي مناخ من التعاون والتوافق في مسارات متوازية، تلتقي في دائرة المصلحة الوطنية العليا، لتحقيق رؤى التحديث الشاملة ومقتضيات مساراته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب، بُعيد انتخابه رئيسًا لـ"النواب"، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، والفريق الحُكومي.

وأوضح الصفدي "لا حديث يتقدم على ما أشار إليه سيد البلاد حول قضية الأمة المركزية، فلسطين التي تسكن وجدان الأردنيين وضمائرهم جميعاً، وهي القضية التي بقيت في سدة أولويات جلالة الملك، محذراً على الدوام وفي خطاباته كافة، من مغبة غياب الحل العادل الشامل لها، وفق حل الدولتين الضامن للحق الفلسطيني، وأن استمرار ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية من شأنه بقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، وهو ما سينعكس على العالم برمته.

وبين الصفدي أن ما يجري اليوم في قطاع غزة، هو انعكاس لتطرف حكومة الاحتلال، والتي ما تزال تمارس النهج ذاته، وهذا يستوجب من المجتمع الدولي ومراكز القرار فيه الإنصات لصوت الحكمة الذي يمثله جلالة الملك دوماً، ووقف آلة الحرب الغاشمة في قطاع غزة.

وأكد أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وأن الأردن سيبقى ظهيراً لفلسطين وصخرة صمود بوجه كل طامع.

وشدد الصفدي على أنه لن نسمح بأي حلٍ يكون على حساب شبر واحد من أرضنا، وسنبقى خلف راية سيد البلاد، في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتابع "لقد بقي هذا الوطن بعون الله موئلاً للأحرار، وملاذاً لكل مظلوم، باذلاً كل ما بوسعه في سبيل ذلك، صامداً على جبهة الثبات، لا تنال من وحدة شعبه الصغائر وأوهام الطامعين، ولا تعبر من حدوده أيادي الغدر والإرهاب، وطناً حراً عزيزاً بقيادة أسدُ بني هاشم، جلالة الملك عبدالله الثاني".

وقال الصفدي "لقد أنجز مجلسنا حزمة من قوانين التحديث في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية"، مضيفًا "اليوم نقف أمام مسؤولية وطنية في إعلاء قيم النزاهة ومحاربة الفساد، والامتثال لسيادة القانون على الجميع، ولن نتوانى عن فتح أي ملفات جرى فيها التعدي على المال العام".

وأكد أن واجبنا الرقابي لا يقل أهمية عن دورنا التشريعي، وهذا يستوجب تكثيف جلسات الرقابة، لنكون عند حسن ظن قيادتنا وأبناء شعبنا، مخلصين أوفياء لما أقسمنا عليه في القيام بدورنا الدستوري على أكمل وجه.

وأعرب عن شكره للزميلات والزملاء النواب، على هذه الثقة الغالية، قائلًا "أعانق السماء وأطاول الجوزاء فخراً بكم وبثقتكم التي طوقتم بها عنقي للمرة الثانية، وأعاهد الله أولاً، ثم أعاهدكم أن أكون الوفي لقيادتنا الحكيمة، ولتراب أردننا الطهور ولثقتكم الغالية، وأن أكون أخاً قريباً وصدوقاً ناصحاً لكم، أحمل معكم وبكم هذه الأمانة، على أكف الإخلاص، وفاءً وخدمة لشعبنا الأردني العظيم، الساكن على الدوام في وجدان سيد البلاد، كما أعاهدكم أن أتقبل نصحكم وأن أكون عوناً لكم، وعلى مسافة واحدة من الجميع".

وتابع الصفدي "ليكن هدفنا في قادم الأيام، العمل على تعزيز الثقة الشعبية بالبرلمان، فهذه المؤسسة لها المكانة الدستورية الرفيعة، ما يستوجب الالتزام بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية، ليكون مجلسنا على الدوام مرآة التمثيل الحقيقي للشعب وعينه ومحط ثقته".

--(بترا)

م خ / ف م/ف ق

11/10/2023 16:25:51

