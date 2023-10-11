مكافحة الأوبئة يؤكد أهمية وجود مختبر بحثي لدعم المختبرات الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أكد أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور محمد اليحيى، أهمية وجود مختبر بحثي ومرجعي في الأردن لدعم شبكة المختبرات الوطنية والتنسيق بينها، وتحقيق التكاملية بالعمل، وتبادل الخبرات والبيانات، والاستخدام الأمثل للموارد.

وبحسب بيان صحفي للمركز، قال اليحيى، في اجتماع عقده المركز اليوم الأربعاء مع ممثلين عن وزارتي الزراعة والبيئة، وسلطة المياه، إن المركز لم يستأثر بمخصصاته من منحة مبادلة الدين الألمانية، بل خصص جزءا منها لدعم مختبرات تُعنى بشؤون الصحة العامة والأمراض المشتركة.

وأضاف أن المركز يُمارس دوره في توحيد الجهود الوطنية لتكون المختبرات قصة نجاح، لتعزيز قدرتها على رصد الأمراض وكل ما يهدد الصحة العامة في الأردن.

وشدّد على أهمية الوصول إلى آلية ممنهجة وعلمية لتنظيم التعاون بين هذه الجهات في مجال الفحوص المخبرية، بحيث يكون المختبر الخاص بالمركز، الذي سيباشر عمله نهاية الشهر الحالي، مكمّلا لعمل المختبرات الوطنية، ومرجعا موثوقا لها.

وقدّم مدير مديرية المختبرات في المركز، الدكتور محمد المعايطة، خلال الاجتماع، شرحا عن أقسام مختبر المركز المرجعي وطبيعة عمله، والمجالات التي سيغطيها وستشكل إضافة للوزارات والمؤسسات الوطنية.

وأوضح أن المختبر سيدعم الخبرات المحلية ويطوّر قدراتها، وسيكون مُكمّلا لعمل المختبرات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيُقدّم خدمة التعرّف على مسببات الأمراض والتهديدات البيولوجية والكيميائية التي تهدد الصحة العامة.

وأكّد المشاركون في الاجتماع، أهمية وجود مختبر وطني ومرجعي في الأردن؛ إذ أن ذلك يتوافق مع مهام وزارتي الزراعة والبيئة، وسلطة المياه، ويدعم البرامج والمشاريع التي يعملون عليها.

--(بترا)

وز/ن ح/رق

11/10/2023 16:17:42