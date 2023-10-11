الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية تنطلق غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024 لكرة القدم.
ويلتقي حرثا مع الطيبة عند الرابعة من عصر الخميس على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ويستقبل وادي الريان ضيفه سحم عند الرابعة عصر الجمعة، على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي شباب حوارة مع الكرمل عند الخامسة على ملعب جرش، وبذات التوقيت يحل غور الصافي ضيفا على الخالدية على ستاد الأمير محمد.
ويواجه دوقرة نظيره دير أبي سعيد عند الرابعة من عصر السبت على ملعب الأمير هاشم، فيما يستقبل مرج الحمام ضيفه جرش عند الخامسة على ملعب شباب الحسين، وبذات التوقيت يلتقي الوحدة مع بلعما على ملعب الكرك، والحصن مع رباع السرحان على ملعب جرش.
ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه جرش وشباب حوارة 8، الطيبة 5، سحم 4، حرثا ومرج الحمام ووادي الريان 2.
في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 12 نقطة، يليه الحصن 8، دير أبي سعيد 6، الخالدية وغور الصافي والوحدة 4، وبلعما أخيرا بـ 3 نقاط.
ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة"
--(بترا)
خ خ / ف م/ ف ق
11/10/2023 15:50:25
MENAFN11102023000117011021ID1107227325
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