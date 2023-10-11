الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية تنطلق غدا

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عمان 11 تشرين الأول (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024 لكرة القدم.

ويلتقي حرثا مع الطيبة عند الرابعة من عصر الخميس على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

ويستقبل وادي الريان ضيفه سحم عند الرابعة عصر الجمعة، على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي شباب حوارة مع الكرمل عند الخامسة على ملعب جرش، وبذات التوقيت يحل غور الصافي ضيفا على الخالدية على ستاد الأمير محمد.

ويواجه دوقرة نظيره دير أبي سعيد عند الرابعة من عصر السبت على ملعب الأمير هاشم، فيما يستقبل مرج الحمام ضيفه جرش عند الخامسة على ملعب شباب الحسين، وبذات التوقيت يلتقي الوحدة مع بلعما على ملعب الكرك، والحصن مع رباع السرحان على ملعب جرش.

ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه جرش وشباب حوارة 8، الطيبة 5، سحم 4، حرثا ومرج الحمام ووادي الريان 2.

في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 12 نقطة، يليه الحصن 8، دير أبي سعيد 6، الخالدية وغور الصافي والوحدة 4، وبلعما أخيرا بـ 3 نقاط.

ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة"

--(بترا)

خ خ / ف م/ ف ق

11/10/2023 15:50:25