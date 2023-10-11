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استشهاد فلسطيني غرب بيت لحم

10/11/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الأنفاق العسكري، أطلقوا الرصاص على مركبة مواطن، ما أدى الى استشهاد شاب وإصابة آخر لم تعرف هويتهما بعد.
وباستشهاد الشاب، يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 24 شهيدا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
11/10/2023 15:49:11

MENAFN11102023000117011021ID1107227324

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