استشهاد فلسطيني غرب بيت لحم
التاريخ
10/11/2023 2:38:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الأنفاق العسكري، أطلقوا الرصاص على مركبة مواطن، ما أدى الى استشهاد شاب وإصابة آخر لم تعرف هويتهما بعد.
وباستشهاد الشاب، يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 24 شهيدا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
11/10/2023 15:49:11
MENAFN11102023000117011021ID1107227324
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