الصفدي رئيساً لمجلس النواب

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 11 تشرين الأول (بترا)- فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثالثة والأخيرة، بعد حصوله على 82 صوتا خلال التصويت.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة النائب نواف الخوالدة باعتباره الأقدم في النيابة بين الحاضرين، بعد اعتذار النائب عبدالكريم الدغمي عن رئاسة الجلسة، وبحضور 128 نائبا، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الحكومي.

وكان ترشح لموقع رئاسة المجلس بالإضافة إلى الصفدي، النائب نصار القيسي الذي حصل على 35 صوتا، فيما ألغيت 10 أوراق، بينما كانت هناك ورقة بيضاء.

وكان أمين عام مجلس النواب، عواد الغويري، تلا نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة: إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11 تشرين الأول 2023، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11 تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول الماضي.

--(بترا)

م خ /اح

11/10/2023 15:46:30