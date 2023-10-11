البنك الدولي : أسعار الفائدة المرتفعة تهدد بعض الدول

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 11 تشرين الأول (بترا) - حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأربعاء في مراكش، من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب بمشاكل كبيرة في دول تعاني من أزمة ديون، بحسب واشنطن بوست .

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي ومصارف مركزية أوروبية ودول أخرى عبر العالم رفعت من نسب الفائدة الرئيسية، التي قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا من أجل خفض التضخم الكبير.

وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء، في توقعاته السنوية للنمو العالمي، إن الاقتصاد لا يزال يقاوم رغم تداعيات جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة .

وأكد كبير اقتصاديي البنك الدولي اندرميت جيل الأربعاء أنه "رغم كل هذه الأزمات لم نرصد دخول أي اقتصاد كبير في متاعب فعلية.

--(بترا)

ب خ/ ف م

11/10/2023 15:30:13