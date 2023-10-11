البنك الدولي : أسعار الفائدة المرتفعة تهدد بعض الدول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 11 تشرين الأول (بترا) - حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأربعاء في مراكش، من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب بمشاكل كبيرة في دول تعاني من أزمة ديون، بحسب واشنطن بوست .
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي ومصارف مركزية أوروبية ودول أخرى عبر العالم رفعت من نسب الفائدة الرئيسية، التي قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا من أجل خفض التضخم الكبير.
وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء، في توقعاته السنوية للنمو العالمي، إن الاقتصاد لا يزال يقاوم رغم تداعيات جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة .
وأكد كبير اقتصاديي البنك الدولي اندرميت جيل الأربعاء أنه "رغم كل هذه الأزمات لم نرصد دخول أي اقتصاد كبير في متاعب فعلية.
--(بترا)
ب خ/ ف م
11/10/2023 15:30:13
MENAFN11102023000117011021ID1107227322
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