الأزهر يطالب بإجراء تحقيق دولي بجرائم الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 11 تشرين الأول (بترا)- طالب الأزهر اليوم الأربعاء بإجراء تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها ولا يزال بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
وأكد "الأزهر" في بيان اليوم الأربعاء، ان دعم الفلسطينيين واجب ديني وشرعي وأخلاقي، مشيرا الى أن استهداف المدنيين وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون، والحصار الخانق الذي تفرضه حكومة الاحتلال على القطاع، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا وأخلاقيا، وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول إمدادات الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية بخاصة للمستشفيات والمراكز الصحية، هو إبادة جماعية، وجرائم حرب مكتملة الأركان.
وأشار "الأزهر" إلى أن الدعم الغربي اللامحدود لإسرائيل يؤكد سياسة الكيل بمكيالين والتورط بدعم غطرسة القوة على المدنيين الأبرياء؛ وتفتح المجال واسعا لارتكاب أبشع جرائم الاحتلال في فلسطين.
--(بترا)
ا ن/م ف/ف ق/اح
11/10/2023 15:27:59
MENAFN11102023000117011021ID1107227321
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.