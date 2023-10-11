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الأزهر يطالب بإجراء تحقيق دولي بجرائم الاحتلال في غزة

10/11/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 11 تشرين الأول (بترا)- طالب الأزهر اليوم الأربعاء بإجراء تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها ولا يزال بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
وأكد "الأزهر" في بيان اليوم الأربعاء، ان دعم الفلسطينيين واجب ديني وشرعي وأخلاقي، مشيرا الى أن استهداف المدنيين وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون، والحصار الخانق الذي تفرضه حكومة الاحتلال على القطاع، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا وأخلاقيا، وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول إمدادات الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية بخاصة للمستشفيات والمراكز الصحية، هو إبادة جماعية، وجرائم حرب مكتملة الأركان.
وأشار "الأزهر" إلى أن الدعم الغربي اللامحدود لإسرائيل يؤكد سياسة الكيل بمكيالين والتورط بدعم غطرسة القوة على المدنيين الأبرياء؛ وتفتح المجال واسعا لارتكاب أبشع جرائم الاحتلال في فلسطين.
--(بترا)
ا ن/م ف/ف ق/اح
11/10/2023 15:27:59

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