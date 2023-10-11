الأمن السيبراني يدعو إلى التوعية من تقليد ما ينشر على الإنترنت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- دعا المركز الوطني للأمن السيبراني من خلال "تلميحة رقم 6"، إلى التوعية من مخاطر تقليد ما يتم نشره على الإنترنت.

وأكد المركز في بيان اليوم الأربعاء، أهمية توعية أفراد العائلة وبالتحديد الأطفال من مخاطر تقليد كل ما يتم نشره على الإنترنت من تحديات وغيرها من أنواع المحتوى التي من شأنها تعريضهم للخطر وإيذاء النفس.

يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمّن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث ستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بالأمن السيبراني، وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني.

--(بترا)

غ ح/ف م/رق

11/10/2023 15:25:30