منظمة يهودية متطرفة تهدد بإغلاق الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين الأول (بترا) - هددت منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" اليهودية المتطرفة، بإغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه المسلمين حتى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".

ونشرت الجماعة المتطرفة التي تنشط في تنفيذ اقتحامات الأقصى بشكل يومي، إعلاناً دعت فيه اليوم الأربعاء، إلى إغلاق الأقصى تماماً في وجه المسلمين حتى عودة آخر أسير إسرائيلي.

ويرأس المتطرف توم نيساني هذه الجماعة اليمينية المتطرفة، التي تنشط في اقتحامات المسجد الأقصى، وفرض الطقوس التوراتية فيه يومياً؛ وتدعو إلى شطب دور الأوقاف الإسلامية ووضع المسجد الأقصى تحت الإدارة الصهيونية المباشرة.

--(بترا)

م ف/رق

11/10/2023 15:19:58