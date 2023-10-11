منظمة يهودية متطرفة تهدد بإغلاق الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 تشرين الأول (بترا) - هددت منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" اليهودية المتطرفة، بإغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه المسلمين حتى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".
ونشرت الجماعة المتطرفة التي تنشط في تنفيذ اقتحامات الأقصى بشكل يومي، إعلاناً دعت فيه اليوم الأربعاء، إلى إغلاق الأقصى تماماً في وجه المسلمين حتى عودة آخر أسير إسرائيلي.
ويرأس المتطرف توم نيساني هذه الجماعة اليمينية المتطرفة، التي تنشط في اقتحامات المسجد الأقصى، وفرض الطقوس التوراتية فيه يومياً؛ وتدعو إلى شطب دور الأوقاف الإسلامية ووضع المسجد الأقصى تحت الإدارة الصهيونية المباشرة.
--(بترا)
م ف/رق
11/10/2023 15:19:58
MENAFN11102023000117011021ID1107227318
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