Wednesday, 11 October 2023 10:33 GMT

غزة: توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل

10/11/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الأول (بترا)- توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن العمل.
وأعلنت مصادر فلسطينية، أن المحطة توقفت عن العمل الساعة الثانية ظهرا بسبب نفاد الوقود، محذرة من دخول القطاع في مرحلة متقدمة من الكارثة الإنسانية والصحية نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل كامل، بعد أن أوقف الاحتلال إمداد القطاع بالكهرباء والوقود.
--(بترا)
أ ش/اح
11/10/2023 15:16:59

MENAFN11102023000117011021ID1107227317

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