غزة: توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل
التاريخ
10/11/2023 2:38:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الأول (بترا)- توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن العمل.
وأعلنت مصادر فلسطينية، أن المحطة توقفت عن العمل الساعة الثانية ظهرا بسبب نفاد الوقود، محذرة من دخول القطاع في مرحلة متقدمة من الكارثة الإنسانية والصحية نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل كامل، بعد أن أوقف الاحتلال إمداد القطاع بالكهرباء والوقود.
--(بترا)
أ ش/اح
11/10/2023 15:16:59
MENAFN11102023000117011021ID1107227317
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