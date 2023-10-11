محرر في البي بي سي يدافع عن رفض الهيئة وصف حماس بالإرهابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 11 تشرين الأول (بترا)- دافع محرر الشؤون العالمية في هيئة البي بي سي البريطانية، جون سيمبسون، عن رفض الهيئة وصف حركة حماس بالإرهابية.
وأضاف في تغريدة له على منصة اكس، أوردتها صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الأربعاء، أن استخدام وصف حماس بالإرهابية يعني الانحياز وعدم الالتزام بالحياد.
وقال إن "السياسيين يعرفون جيدًا موقف الهيئة فيما يتعلق بهذا المصطلح، وأن الكثير منهم يوافقون عليه سراً".
وأوضح سيمبسون أن "مهمة بي بي سي هي وضع الحقائق أمام جمهورها والسماح لهم باتخاذ القرار بشأن ما يفكرون فيه، بأمانة".
--(بترا)
ر ش/ف م/ف ق
11/10/2023 15:15:51
MENAFN11102023000117011021ID1107227316
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