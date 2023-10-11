محرر في البي بي سي يدافع عن رفض الهيئة وصف حماس بالإرهابية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 11 تشرين الأول (بترا)- دافع محرر الشؤون العالمية في هيئة البي بي سي البريطانية، جون سيمبسون، عن رفض الهيئة وصف حركة حماس بالإرهابية.

وأضاف في تغريدة له على منصة اكس، أوردتها صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الأربعاء، أن استخدام وصف حماس بالإرهابية يعني الانحياز وعدم الالتزام بالحياد.

وقال إن "السياسيين يعرفون جيدًا موقف الهيئة فيما يتعلق بهذا المصطلح، وأن الكثير منهم يوافقون عليه سراً".

وأوضح سيمبسون أن "مهمة بي بي سي هي وضع الحقائق أمام جمهورها والسماح لهم باتخاذ القرار بشأن ما يفكرون فيه، بأمانة".

--(بترا)

ر ش/ف م/ف ق

11/10/2023 15:15:51