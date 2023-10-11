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رئيس وزراء إيرلندا: التضامن مع إسرائيل سيتبدد حال المبالغة بعدوانها على غزة

10/11/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 11 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس وزراء ايرلندا ليو فرادكار، إن التضامن الدولي مع إسرائيل سيتبدد في حال المبالغة في عدوانها على غزة.
وأضاف فرادكار في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الايرلندية (ار تي ايه) اليوم الأربعاء، ان "هناك خطرا من اندلاع العنف في الضفة الغربية ولبنان وغيرهما من الأماكن"، داعيا إلى ضبط النفس.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
11/10/2023 15:15:11

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