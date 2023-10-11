رئيس وزراء إيرلندا: التضامن مع إسرائيل سيتبدد حال المبالغة بعدوانها على غزة

رئيس وزراء إيرلندا: التضامن مع إسرائيل سيتبدد حال المبالغة بعدوانها على غزة
التاريخ
10/11/2023 2:38:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 11 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس وزراء ايرلندا ليو فرادكار، إن التضامن الدولي مع إسرائيل سيتبدد في حال المبالغة في عدوانها على غزة.
وأضاف فرادكار في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الايرلندية (ار تي ايه) اليوم الأربعاء، ان "هناك خطرا من اندلاع العنف في الضفة الغربية ولبنان وغيرهما من الأماكن"، داعيا إلى ضبط النفس.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
11/10/2023 15:15:11
MENAFN11102023000117011021ID1107227315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.