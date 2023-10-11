أوقاف الرصيفة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 11 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة مساء أمس الثلاثاء، في مسجد أمنة بنت وهب، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتحدث إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة، الذي رعى الاحتفالية، عن عظمة هذه المناسبة في قلوب كل مسلم لما لها من أثر في النفوس وشحذ للمعنويات وتقوية الإيمان، بمحبة رسولنا الكريم البشير للإنسانية جمعاء بالسلام، مبينا الرأي الشرعي بصحة وأهمية الاحتفال بهذه المناسبة تعظيما للنبي الكريم، فهو الأولى بالاحتفال والأحق بالفرح بمولده الشريف.

وأشار إلى "أننا في الأردن نفتخر بالنسب الهاشمي الكريم لجلالة الملك عبدالله الثاني بالرسول الكريم، ونسعد بهذه المناسبة ونسعى لنكون اتباعا حقيقيين للسنة النبوية الشريفة في الدفاع عن الحق والدعوة للسلام".

بدوره، دعا مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي، إلى نبذ الخلافات بين أفراد الأمة الإسلامية والوقوف صفا واحدا كما أرادنا جلالة الملك، للدفاع عن المسجد الأقصى مسرى نبينا الكريم في وجه الاعتداءات المستمرة عليه.

وبين أن محبتنا للنبي الشريف تظهر في اتباع سنته في كل مناحي الحياة خاصة المعاملات الحسنة.

واشتمل الحفل على موشحات وأناشيد في مديح النبي الكريم وتعظيم سنته العطرة والدعوة لحب مسراه الشريف في المسجد الأقصى.

وحضر الاحتفالية مساعد متصرف اللواء احمد القلاب، ومفتي اللواء الدكتور نشأت الحوري، ورئيس مفرزة الشرطة المجتمعية في مركز أمن المدينة النقيب سائد عمايرة.

وعلى هامش الفعالية، أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة بالتشارك مع الشرطة المجتمعية مبادرة لتوقيع وثيقة بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وأكد الخلايلة

خلال توقيعه على الوثيقة،

الثقة بوعي المواطن في رفض هذا الأمر

الخطير لما يسببه

من

قتل للأبرياء وتحويل الفرح إلى حزن ووجع، داعيا إلى

المشاركة في هذه المبادرة والالتزام بها ليبقى المجتمع آمنا.

بدوره ثمن مدير أوقاف الرصيفة

جهود جميع الجهات للتخلص من هذه الظاهرة خاصة مديرية الأمن العام التي لا تتوانى في ضبط وتوقيف ممارسي هذه السلوك المرفوض دينيا واجتماعيا.



--(بترا)

رن/ن ح/رق

11/10/2023 15:10:23