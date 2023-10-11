أوقاف الرصيفة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 11 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة مساء أمس الثلاثاء، في مسجد أمنة بنت وهب، بذكرى المولد النبوي الشريف.
وتحدث إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة، الذي رعى الاحتفالية، عن عظمة هذه المناسبة في قلوب كل مسلم لما لها من أثر في النفوس وشحذ للمعنويات وتقوية الإيمان، بمحبة رسولنا الكريم البشير للإنسانية جمعاء بالسلام، مبينا الرأي الشرعي بصحة وأهمية الاحتفال بهذه المناسبة تعظيما للنبي الكريم، فهو الأولى بالاحتفال والأحق بالفرح بمولده الشريف.
وأشار إلى "أننا في الأردن نفتخر بالنسب الهاشمي الكريم لجلالة الملك عبدالله الثاني بالرسول الكريم، ونسعد بهذه المناسبة ونسعى لنكون اتباعا حقيقيين للسنة النبوية الشريفة في الدفاع عن الحق والدعوة للسلام".
بدوره، دعا مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي، إلى نبذ الخلافات بين أفراد الأمة الإسلامية والوقوف صفا واحدا كما أرادنا جلالة الملك، للدفاع عن المسجد الأقصى مسرى نبينا الكريم في وجه الاعتداءات المستمرة عليه.
وبين أن محبتنا للنبي الشريف تظهر في اتباع سنته في كل مناحي الحياة خاصة المعاملات الحسنة.
واشتمل الحفل على موشحات وأناشيد في مديح النبي الكريم وتعظيم سنته العطرة والدعوة لحب مسراه الشريف في المسجد الأقصى.
وحضر الاحتفالية مساعد متصرف اللواء احمد القلاب، ومفتي اللواء الدكتور نشأت الحوري، ورئيس مفرزة الشرطة المجتمعية في مركز أمن المدينة النقيب سائد عمايرة.
وعلى هامش الفعالية، أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة بالتشارك مع الشرطة المجتمعية مبادرة لتوقيع وثيقة بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وأكد الخلايلة
خلال توقيعه على الوثيقة،
الثقة بوعي المواطن في رفض هذا الأمر
الخطير لما يسببه
من
قتل للأبرياء وتحويل الفرح إلى حزن ووجع، داعيا إلى
المشاركة في هذه المبادرة والالتزام بها ليبقى المجتمع آمنا.
بدوره ثمن مدير أوقاف الرصيفة
جهود جميع الجهات للتخلص من هذه الظاهرة خاصة مديرية الأمن العام التي لا تتوانى في ضبط وتوقيف ممارسي هذه السلوك المرفوض دينيا واجتماعيا.
--(بترا)
رن/ن ح/رق
11/10/2023 15:10:23
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