مرصد الزلازل يسجل هزة بقوة 3.1 ريختر جنوب العقبة

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر الساعة 2.34 جنوب مدينة العقبة شعر بها بعض المواطنين. وقال المرصد، إن الهزة تعد من الزلازل الضعيفة وغير المؤثرة. --(بترا) م ف/ ن ح/ف ق 11/10/2023 15:09:39

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