مرصد الزلازل يسجل هزة بقوة 3.1 ريختر جنوب العقبة
التاريخ
10/11/2023 2:38:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر الساعة 2.34 جنوب مدينة العقبة شعر بها بعض المواطنين.
وقال المرصد، إن الهزة تعد من الزلازل الضعيفة وغير المؤثرة.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
11/10/2023 15:09:39
MENAFN11102023000117011021ID1107227313
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