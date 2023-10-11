اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة سمية والبنك الأردني الكويتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- وقع البنك الاردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا اليوم الأربعاء، اتفاقية لدعم العملية التعليمية وتوفير الفرص الوظيفية للطلبة المتميزين، إضافة إلى تقديم المنح التعليمية للطلبة.
وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي.
وبموجب الاتفاقية، يقدم البنك برنامج منح تعليمية مخصص لطلبة الجامعة، والذي يُعد من أهم أهداف البنك التي تتمحور حول توفير موارد بشرية مستدامة من الطلبة المتفوقين والمؤهلين من خريجي الجامعة لشغل وظائف تكنولوجيا المعلومات لدى البنك مستقبلاً، إضافة إلى دعم المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا عن طريق المساهمة في توظيف الخريجين الجدد.
وقالت الدكتورة أبو الهيجاء، إن هذا التعاون يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية، والشراكات القائمة مع القطاع الخاص في تعزيز البيئة التعليمية وتوفير الدعم المالي والتقني الضروري لتحقيق أهداف التطوير والابتكار والتنمية المستدامة.
كما أكدت، حرص الجامعة على توفير كل ما يحتاجه الطلبة من بيئة تعليمية ريادية ذات موارد وفرص متميزة في الجانبين الأكاديمي والمهني لرفد السوق العالمي بكفاءات وخبرات مؤهلة بالتطورات التكنولوجية والعلمية التي يشهدها العالم.
من جانبه، أشاد البطيخي بالجهود المبذولة من قبل الجامعة في تطوير التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، معرباً عن تفاؤله بأن يكون هذا التعاون نقطة تحول إيجابية في حياة الطلبة وتحقيق أحلامهم، وذلك كجزء من مساهمة البنك في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، ودعم قطاع التعليم والمساهمة في رفد السوق بالقوى العاملة المؤهلة والمتميزة.
وحضر توقيع الاتفاقية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وعميد كلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور رائد مصلح، وعميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور فراس غانم، وعميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، ومن البنك رئيس قطاع المساندة والعمليات داود عيسى، ومدير الموارد البشرية عماد مغاري، ومحلل أول تخطيط القوى العاملة والتوظيف آيات أبو لحية، وضابط رئيسي الاتصالات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية لارين أبو السمن.
--(بترا)
أ ر/ ف م/اح
11/10/2023 15:07:27
MENAFN11102023000117011021ID1107227312
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