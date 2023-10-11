اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة سمية والبنك الأردني الكويتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- وقع البنك الاردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا اليوم الأربعاء، اتفاقية لدعم العملية التعليمية وتوفير الفرص الوظيفية للطلبة المتميزين، إضافة إلى تقديم المنح التعليمية للطلبة.

وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي.

وبموجب الاتفاقية، يقدم البنك برنامج منح تعليمية مخصص لطلبة الجامعة، والذي يُعد من أهم أهداف البنك التي تتمحور حول توفير موارد بشرية مستدامة من الطلبة المتفوقين والمؤهلين من خريجي الجامعة لشغل وظائف تكنولوجيا المعلومات لدى البنك مستقبلاً، إضافة إلى دعم المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا عن طريق المساهمة في توظيف الخريجين الجدد.

وقالت الدكتورة أبو الهيجاء، إن هذا التعاون يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية، والشراكات القائمة مع القطاع الخاص في تعزيز البيئة التعليمية وتوفير الدعم المالي والتقني الضروري لتحقيق أهداف التطوير والابتكار والتنمية المستدامة.

كما أكدت، حرص الجامعة على توفير كل ما يحتاجه الطلبة من بيئة تعليمية ريادية ذات موارد وفرص متميزة في الجانبين الأكاديمي والمهني لرفد السوق العالمي بكفاءات وخبرات مؤهلة بالتطورات التكنولوجية والعلمية التي يشهدها العالم.

من جانبه، أشاد البطيخي بالجهود المبذولة من قبل الجامعة في تطوير التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، معرباً عن تفاؤله بأن يكون هذا التعاون نقطة تحول إيجابية في حياة الطلبة وتحقيق أحلامهم، وذلك كجزء من مساهمة البنك في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، ودعم قطاع التعليم والمساهمة في رفد السوق بالقوى العاملة المؤهلة والمتميزة.

وحضر توقيع الاتفاقية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وعميد كلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور رائد مصلح، وعميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور فراس غانم، وعميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، ومن البنك رئيس قطاع المساندة والعمليات داود عيسى، ومدير الموارد البشرية عماد مغاري، ومحلل أول تخطيط القوى العاملة والتوظيف آيات أبو لحية، وضابط رئيسي الاتصالات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية لارين أبو السمن.

--(بترا)

أ ر/ ف م/اح

11/10/2023 15:07:27