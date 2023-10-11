الأعيان يعقد أولى جلسات الدورة العادية الثالثة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 11 تشرين الأول (بترا) – عقد مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، أولى جلساته في الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر، التي افتتحها جلالة الملك اليوم الأربعاء بخطاب العرش السامي.

وانتخب الأعيان، أعضاء لجنة صياغة الرد على خطاب العرش السامي، التي تشكلت من الأعيان: سمير الرفاعي، وعبدالإله الخطيب، ومحمد داوودية، وعيسى مراد، ومحاسن جاغوب.

وقال الفايز: "تشرفنا اليوم، بافتتاح مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة"، مؤكدًا جلالته أن مسيرة بلدنا الخيرة متواصلة، بإرادة قوية لا تعرف اليأس، إرادة مليئة بالعزم والإصرار، ليستمر الأردن وطن الريادة والتقدم".

ورفع الفايز "أسمى آيات الشكر والعرفان، لجلالة مليكنا المفدى، على حرصه الدائم، افتتاح أعمال مجلس الأمة والنهوض بالعمل البرلماني، داعيا الله سبحانه وتعإلى، أن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ ولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا، معاهدين جلالته، بأن تكون خطبة العرش السامي هاديا ومرشدا لنا، في سعينا للقيام بواجبنا الوطني ودورنا الدستوري".

وأكد "أننا في مجلس الأعيان، ندرك حجم التحديات التي تواجه بلدنا، وانطلاقا من واجباتنا سنحرص على التعاون مع مجلس النواب والحكومة، لترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية وفق الأطر الدستورية، خدمة لمصالحنا الوطنية العليا، لنكون عونا لجلالته في مواجهة تحدياتنا المختلفة، والدفاع عن قضايا امتنا العادلة".

وأشار إلى أن "الأردنيين يفخرون بقائدهم ومليكهم الذي يواصل مسيرة بناء الأردن القوي المنيع، القادر على مواجهة التحديات والأزمات، وسعي جلالته الدؤوب، من أجل تكريس الأردن دولة مؤسسات وقانون، قائمة على العدل والمساواة والحداثة، وتوفير العيش الكريم والحياة الحرة للجميع، وتصان فيها كرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية".

وبين الفايز أن "الاستجابة لتطلعات جلالة الملك من أجل أردن منيع مزدهر حديث، يرتب على الجميع مسؤوليات كبيرة، من أجل سرعة تنفيذ تطلعات جلالته، وترجمة رؤيته للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري".

ونوه إلى أنه يتطلب من الجميع وخاصة الشباب، الاندماج في العمل السياسي والحزبي، والابتعاد عن الجهوية والمناطقية، وتعزيز الثقافة الديمقراطية، وترسيخ الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية، ممثلة بجلالة مليكنا عبدالله الثاني، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من العمل البرلماني، عنوانها الحكومات البرلمانية البرامجية".

وأوضح الفايز "أننا في مجلس الأعيان، ندين بشدة الاعتداءات الوحشية والهمجية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه، والتي تستهدف قتل الشيوخ والأطفال والنساء والآمنين في بيوتهم".

وأضاف، إن "المجتمع الدولي الذي لا يتوانى لحظة عن تقديم الدعم العسكري والمادي لإسرائيل، ويمدها بأسلحة القتل والتدمير بحجة الحفاظ على أمنها، عليه أن يدرك أن سياسية الكيل بمكيالين لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وعليه أن يدرك أيضًا أن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

وقال الفايز، "إننا في مجلس الأعيان، نقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ونساند كافة مواقفه وقراراته، في دفاعه الدائم عن ثوابتنا الوطنية، وعن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فالأردن بقيادته الهاشمية ومنذ عهد الإمارة، ارتبط دينيا وتاريخيا بفلسطين، واستمرت القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياته، وعلى أرض فلسطين وأسوار قدسها، قدم الأردن الشهداء دفاعا عنها، وعن مقدساتها الاسلامية والمسيحية.

وأكد أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مواقف واضحة غير قابلة للمساومة، وهي مواقف محل اعتزاز كل الأردنيين وفخرهم.

ومضى قائلًا: "إننا نرفض حملات التشكيك بمواقفنا العروبية التي دفع الأردن ثمنها، رغم ما عرض عليه من اغراءات للتنازل عنها، لهذا نستعرب خروج البعض علينا بإشاعات رخيصة ومزاعم كاذبة، يتم تداولها حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية، من قبل الجيش الأميركي لنقل إمدادات للاحتلال الإسرائيلي، فهذه الأكاذيب، تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة، وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات قواتنا المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني".

وفي بداية الجلسة وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح عضو مجلس الأعيان المرحوم الدكتور معروف البخيت، وقدم الفايز أحر التعازي لذوي المرحوم وعشيرته ، داعيا الله سبحانه وتعإلى، أن يتغمده بواسع رحمة ورضوانه، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أمين عام المجلس علي الزيود تلا نص الإرادات الملكية السامية المتضمنة: فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من الأول من أيلول الماضي، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11 من شهر تشرين الأول من عام 2023، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

--(بترا)

و هـ/ ف م/اح

11/10/2023 15:03:30