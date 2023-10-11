الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية
التاريخ
10/11/2023 2:38:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي دعت لها دولة فلسطين الشقيقة.
--(بترا)
ص خ/م ف/رق
11/10/2023 14:52:13
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