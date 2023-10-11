الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس ‎جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي دعت لها دولة‎ فلسطين الشقيقة. --(بترا) ص خ/م ف/رق 11/10/2023 14:52:13

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