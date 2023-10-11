استشهاد 3 مسعفين بقصف طائرات الاحتلال شمال غزة

استشهاد 3 مسعفين بقصف طائرات الاحتلال شمال غزة
التاريخ
10/11/2023 2:38:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشربن الأول (بترا)- استشهد ثلاثة من طواقم الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جراء استهداف طائرات الاحتلال لسيارة إسعاف في جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة الإسعاف خلال إنقاذ جرحى.
--(بترا)
أ ش/رق
11/10/2023 14:49:44
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