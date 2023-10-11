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إلغاء خبرنا رقم 30 وعنوانه بنك الاتحاد يدعم مشروع تطوير رميمين بناء على طلب المصدر

10/11/2023 2:38:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


11/10/2023 14:52:06

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