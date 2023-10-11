تأجيل إقامة ماراثون عمان الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن تأجيل فعاليات سباق ماراثون عمان الدولي، الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الجمعية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنه تقرر تأجيل فعالية أكوافينا ماراثون عمان حتى أشعار آخر، تضامنا مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

خ خ/رق

11/10/2023 14:40:58