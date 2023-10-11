تأجيل إقامة ماراثون عمان الدولي

تأجيل إقامة ماراثون عمان الدولي
التاريخ
10/11/2023 2:38:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن تأجيل فعاليات سباق ماراثون عمان الدولي، الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل.
وأشارت الجمعية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنه تقرر تأجيل فعالية أكوافينا ماراثون عمان حتى أشعار آخر، تضامنا مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
خ خ/رق
11/10/2023 14:40:58
MENAFN11102023000117011021ID1107227307
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