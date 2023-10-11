فصل مبرمج للكهرباء عن بلدة المزار

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد11 تشرين الأول (بترا)-أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الخميس، عن بلدة المزار ومجمع الدوائر ، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

--(بترا)

س ع/ف م/ف ق

11/10/2023 14:40:07