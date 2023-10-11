فصل مبرمج للكهرباء عن بلدة المزار
التاريخ
10/11/2023 2:38:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد11 تشرين الأول (بترا)-أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الخميس، عن بلدة المزار ومجمع الدوائر ، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.
وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساءً.
--(بترا)
س ع/ف م/ف ق
11/10/2023 14:40:07
MENAFN11102023000117011021ID1107227306
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