سفير الاتحاد الأوروبي: الملك يقود دبلوماسية دولية لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 11 تشرين الأول (بترا)- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بييركريستوف تشاتزيسافاس إن موقف الاتحاد واضح وشفاف من القضية الفلسطينية، ويدعم حل الدولتين، مؤكدا أن موقفه يتناغم مع الموقف الأردني الثابت والراسخ برفض الاحتلال الإسرائيلي للإراضي الفلسطينية.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود دبلوماسية دولية باتجاه وقف الحرب ووضع حد للتصعيد والحرب، مشيرا إلى أن الاتحاد الأروربي مشترك مع الأردن بهذه الأجندة ويدعمها بقوة.

وبين السفير تشازيسافاس خلال حضوره حفل إنجاز مشروع "تقليل استهلاك الطاقة للمباني الخضراء" في بلدية إربد اليوم الأربعاء، والممول من الاتحاد الأوروبي، أهمية الدبلوماسية المكثفة التي يقودها جلالة الملك لوضع حد للحرب والتصعيد في غزة، مشيرا الى أن هذه الدبلوماسية تلقى الدعم من الاتحاد ودول مختلفة حول العالم .

وقال، إن على العالم أن يأخذ تحذيرات جلالة الملك من خطورة غياب حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين على محمل الجد، إذ لا سلام ولا استقرار بدون التوصل إليها.

كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الممرات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء وعدم استهداف المدنيين من أهم قواعد المواثيق الدولية في حالات الحرب والنزاعات.

وحول إنجاز المشروع، قال إن الهدف منه التعامل بجدية وواقعية مع تأثيرات التغير المناخي من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة للتقليل من انبعاثات الكربون إلى الصفر المئوي، مشيرا إلى أن الأردن من الدول التي يتعاون الاتحاد معها بشكل وثيق في هذا المجال، من خلال تقديم منح وقروض تسهم بالتحول للطاقة الخضراء، لافتا إلى أن الحصة الأكبر من دعم الاتحاد للأردن تذهب لقطاعي الطاقة والمياه.

وأشاد بجهود الأردن بالتحول نحو الطاقة الخضراء التي ارتفعت من 1 بالمئة عام 2014 إلى 27 بالمئة العام الماضي، معربا عن سعادته بنتائج المشروع المنفذ بالتعاون مع بلدية إربد.

بدوره، اكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، أن مبنى البلدية المركزي تحول بالكامل الى مبنى اخضر، لافتا الى البدء بتنفيذ مشروع مماثل في المباني الواقعة على ظهر تل اربد التابعة للبلدية بالتعاون مع جامعة اليرموك ومؤسسات مجتمع مدني.

وبين أن كلفة مشروع الطاقة الخضراء لمبنى البلدية بلغت 2.2 مليون يورو ساهمت البلدية منه بمبلغ 400 الف دينار، مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي للبلدية وتحقيق طموحاتها بأن تكون مدينة ذكية وجاذبة للاستثمار.

وعرضت مدير البرامج الدولية في البلدية المهندسة ريهام الجمال لأبرز محاور المشروع الذي بوشر بتنفيذه عام 2019، مشيرة الى تأخر الإنجاز بسبب تداعيات جائحة كورونا.

واكدت الجمال ان المشروع وفر حوالي 50 بالمئة من فاتورة الطاقة والتي كانت تزيد على مليون دينار سنويا.

--(بترا)

م ق/اح

11/10/2023 14:34:25