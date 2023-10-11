منتخب التايكواندو يحرز برونزية في بطولة الجائزة الكبرى بالصين

منتخب التايكواندو يحرز برونزية في بطولة الجائزة الكبرى بالصين
التاريخ
10/11/2023 2:38:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق اليوم الأربعاء، بالميدالية البرونزية في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى المقامة في الصين.
وجاء فوز الصادق بالميدالية البرونزية في وزن تحت 67 كغم، بعد مستويات متميزة قدمتها خلال البطولة التي تشهد مشاركة نخبة لاعبي العالم.
وينتظر أن يواصل منتخب التايكواندو مشاركته بالبطولة، من خلال النزالات التي سيشارك فيها غدا.
--(بترا)
خ خ/ف ق
11/10/2023 14:21:26
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