منتخب التايكواندو يحرز برونزية في بطولة الجائزة الكبرى بالصين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق اليوم الأربعاء، بالميدالية البرونزية في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى المقامة في الصين.

وجاء فوز الصادق بالميدالية البرونزية في وزن تحت 67 كغم، بعد مستويات متميزة قدمتها خلال البطولة التي تشهد مشاركة نخبة لاعبي العالم.

وينتظر أن يواصل منتخب التايكواندو مشاركته بالبطولة، من خلال النزالات التي سيشارك فيها غدا.

--(بترا)

خ خ/ف ق

11/10/2023 14:21:26