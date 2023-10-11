انخفاض كميات الإنتاج الصناعي في المملكة خلال 8 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة، منذ بداية العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 2.91 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.17 مقابل 92.87 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثمانية، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.77 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.26 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.90 بالمئة.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب الماضي من العام الحالي، ما مقداره 94.65 مقابل 92.94 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعا نسبته 1.85 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من العام الحالي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.60 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 8.49 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.09 بالمئة.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لشهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 3.02 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 94.65 مقابل 91.88 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من العام الحالي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.83 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.38 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.39 بالمئة.

--(بترا)

و ر/رق

11/10/2023 14:14:49