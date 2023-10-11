انخفاض كميات الإنتاج الصناعي في المملكة خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة، منذ بداية العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 2.91 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.17 مقابل 92.87 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثمانية، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.77 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.26 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.90 بالمئة.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب الماضي من العام الحالي، ما مقداره 94.65 مقابل 92.94 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعا نسبته 1.85 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من العام الحالي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.60 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 8.49 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.09 بالمئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لشهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 3.02 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 94.65 مقابل 91.88 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من العام الحالي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.83 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.38 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.39 بالمئة.
--(بترا)
و ر/رق
11/10/2023 14:14:49
MENAFN11102023000117011021ID1107227301
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