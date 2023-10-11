Wednesday, 11 October 2023 10:31 GMT

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

10/11/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 11 تشرين الأول (بترا)-أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة أبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة مواسير و"برابيش" بأقطار مختلفة مدفونة بأرض الطريق الزراعي للقناة لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض ليس لها حقوق مائية، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.
-- (بترا)
أ غ/م ف/ف ق
11/10/2023 14:13:59

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