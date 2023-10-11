الجامعة العربية: سياسة العقاب الجماعي في غزة ينافي القانون الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 11 تشربن الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية، أن الانتقام من سكان غزة، واتباع سياسة العقاب الجماعي ينافي القانون الدولي، ولن يحقق الأمن المنشود.
وشددت على رفضها الكامل لقتل المدنيين، وأهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت الى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف.
جاء ذلك لدى استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، وزير خارجية إيطاليا انطونيو تياني، ووزير خارجية ليتوانيا، جبيريالوس لاندربيرج، خلال زيارتيهما إلى القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن اللقاءين تركزا حول التصعيد الحالي في قطاع غزة، حيث أكد الأمين العام، ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة.
--(بترا)
ن ا/رق
11/10/2023 14:13:40
MENAFN11102023000117011021ID1107227299
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