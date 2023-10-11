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الجامعة العربية: سياسة العقاب الجماعي في غزة ينافي القانون الدولي

10/11/2023 2:38:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 11 تشربن الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية، أن الانتقام من سكان غزة، واتباع سياسة العقاب الجماعي ينافي القانون الدولي، ولن يحقق الأمن المنشود.
وشددت على رفضها الكامل لقتل المدنيين، وأهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت الى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف.
جاء ذلك لدى استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، وزير خارجية إيطاليا انطونيو تياني، ووزير خارجية ليتوانيا، جبيريالوس لاندربيرج، خلال زيارتيهما إلى القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن اللقاءين تركزا حول التصعيد الحالي في قطاع غزة، حيث أكد الأمين العام، ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة.
--(بترا)
ن ا/رق
11/10/2023 14:13:40

MENAFN11102023000117011021ID1107227299

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