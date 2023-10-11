نائبة في الكنيست تدعو لاستخدام السلاح النووي ضد غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين الأول (بترا)- دعت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليف، إلى "استخدام السلاح النووي" ضد قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى.

ونشرت النائبة في الكنيست عن حزب الليكود الإسرائيلي اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو عدة منشورات على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، تدعو خلالها إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب العملية.

وقالت: "أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، مضيفة "حان الوقت ليوم القيامة وإطلاق صواريخ قوية بلا حدود، لا تترك حيا على الأرض وسحق غزة وتسويتها بالأرض بلا رحمة".

--(بترا)

م ف/م ف/اح

11/10/2023 14:12:55