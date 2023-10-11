نائبة في الكنيست تدعو لاستخدام السلاح النووي ضد غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 تشرين الأول (بترا)- دعت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليف، إلى "استخدام السلاح النووي" ضد قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى.
ونشرت النائبة في الكنيست عن حزب الليكود الإسرائيلي اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو عدة منشورات على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، تدعو خلالها إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب العملية.
وقالت: "أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، مضيفة "حان الوقت ليوم القيامة وإطلاق صواريخ قوية بلا حدود، لا تترك حيا على الأرض وسحق غزة وتسويتها بالأرض بلا رحمة".
--(بترا)
م ف/م ف/اح
11/10/2023 14:12:55
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