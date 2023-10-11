Wednesday, 11 October 2023 10:31 GMT

نائبة في الكنيست تدعو لاستخدام السلاح النووي ضد غزة

10/11/2023 2:38:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين الأول (بترا)- دعت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليف، إلى "استخدام السلاح النووي" ضد قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى.
ونشرت النائبة في الكنيست عن حزب الليكود الإسرائيلي اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو عدة منشورات على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، تدعو خلالها إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب العملية.
وقالت: "أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، مضيفة "حان الوقت ليوم القيامة وإطلاق صواريخ قوية بلا حدود، لا تترك حيا على الأرض وسحق غزة وتسويتها بالأرض بلا رحمة".
--(بترا)
م ف/م ف/اح
11/10/2023 14:12:55

MENAFN11102023000117011021ID1107227298

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث