الاحتلال يعلن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة
التاريخ
10/11/2023 2:38:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها محظور تماما ويشكل خطرا أمنيا جسيما، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
--(بترا)
أش /م ف /ف ق
11/10/2023 13:50:13
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