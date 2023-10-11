غزة: تقنين الخدمات الصحية بسبب نفاد الوقود
التاريخ
10/11/2023 2:38:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشربن الأول (بترا)- قررت الجهات المعنية في غزة البدء بتقنين الخدمات الصحية والمساندة وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدود لاستمرار الخدمات الطارئة والحساسة المنقذة للجرحى والمرضى بالحد الممكن مع اشتداد العدوان الإسرائيلي وقطع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمستشفيات.
--(بترا)
أ ش/ف ق
11/10/2023 13:44:31
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