عودة الهدوء النسبي إلى جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 11 تشرين الأول (بترا)- دعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إلى ضبط النفس على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان "تواصل اليونيفيل حضورها ومهامها العملياتية وعلمها، وقيادتها على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وتحض على ضبط النفس".
وردا على أنباء تتناقلها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قال "في أوقات النزاعات تنتشر الإشاعات".
ميدانيا، أفاد مراسل" بترا" في بيروت أن الهدوء عاد إلى المناطق التي كانت عرضة للقصف المدفعي الإسرائيلي، في ظل تحليق طائرات الاستطلاع واندلاع النيران في محيط بلدتي الضهيرة ومروحين اللبنانيتين الحدوديتين".
وكان الجيش الإسرائيلي قصف محيط بلدات يارين ومروحين والظهيرة، ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
وأعلن حزب الله في بيان عن استهداف موقع الجرداح في مقابل منطقة الظهيرة بالصواريخ المُوجّهة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".
--(بترا)
ف ج
11/10/2023 13:39:18
MENAFN11102023000117011021ID1107227295
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