عودة الهدوء النسبي إلى جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 11 تشرين الأول (بترا)- دعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إلى ضبط النفس على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان "تواصل اليونيفيل حضورها ومهامها العملياتية وعلمها، وقيادتها على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وتحض على ضبط النفس".

وردا على أنباء تتناقلها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قال "في أوقات النزاعات تنتشر الإشاعات".

ميدانيا، أفاد مراسل" بترا" في بيروت أن الهدوء عاد إلى المناطق التي كانت عرضة للقصف المدفعي الإسرائيلي، في ظل تحليق طائرات الاستطلاع واندلاع النيران في محيط بلدتي الضهيرة ومروحين اللبنانيتين الحدوديتين".

وكان الجيش الإسرائيلي قصف محيط بلدات يارين ومروحين والظهيرة، ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأعلن حزب الله في بيان عن استهداف موقع الجرداح في مقابل منطقة الظهيرة بالصواريخ المُوجّهة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".

--(بترا)

ف ج

11/10/2023 13:39:18