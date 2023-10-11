إعلان نتائج مسابقة سنبلة في المدارس الحكومية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا) - أعلنت مؤسسة الجود للرعاية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، نتائج مسابقة مبادرة "سنبلة" التي أقامتها بدعم من البنك العربي.

وشارك بالمبادرة حوالي 500 مدرسة حكومية من مختلف محافظات المملكة من خلال حوالي 600 مشروع تقدمت للمسابقة، حيث تهدف المبادرة لتعزيز مفهوم الانتماء الى المدرسة وبث روح التعاون والإيجابية بين المجتمع المحلي والمدارس المحيطة بها من خلال مبادرات تعمل على تحسين البيئة المدرسية للطلاب والمعلمين.

وتعمل هذه المبادرات على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبيئة التعليمية وتمكين المعلمين والمعلمات من خلال واقع تربوي جيد من خلال مشاركات ومساهمات الكوادر التعليمية في المدارس، حيث نجحت المبادرة بتنفيذ أكثر من 800 مشروع على أرض الواقع خلال العام الدراسي 2022 - 2023 في مدارس حكومية من مختلف مناطق المملكة.

وأكد مدير مؤسسة الجود ماهر قدورة، الدور الهام والمساهمة الفعالة للمؤسسة في تهيئة الكوادر التعليمية ومنح تدريبات متعددة بطرق ابداعية لتمكين المعلم وتحويل التحديات التي يواجهها الى حلول يمكن تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع.

واشار قدورة الى ان التدريبات تضمنت مجموعة من المهارات الحياتية مثل مهارات التواصل مع المجتمع المحلي والقدرة على حل المشكلات والالتزام والمرونة في مواجهة التحديات واستغلال الوقت بطريقة ذكية والذكاء العاطفي وغيرها، لافتا الى أن المؤسسة تقوم بمتابعة مستمرة للمشاريع لضمان تحقيق الأهداف والنجاح في التنفيذ.

وأوضح ان مبادرات الجائزة بمثابة رسالة لجميع المدارس المشاركة في "سنبلة"، مشيرا الى ان عمل واجتهاد المشاركين ترك بصمة لا تنسى في نفوس الطلاب والمجتمع.

وقال، إن اختيار أفضل المشاريع من بين مجموعة الأفكار المبدعة كان أمرا صعبا للغاية، الا ان "لجنة تقييم المشاريع" قامت بجهود كبيرة لهذه الغاية، لافتا الى دور وزارة التربية والتعليم الذي كان جزءا من هذا التقييم بالإضافة لمحكمين من القطاع الخاص لديهم الخبرة في عمليات التقييم.

وبين انه من خلال اللجنة تمت مراجعة جميع المشاريع المرشحة بالإضافة الى عمل تقييم على تطبيق "زووم" للاستماع الى التفاصيل من المشاركين، حيث تم الاختيار بناء على معايير محددة من بينها الالتزام بشروط البرنامج، وضوح الفكرة والية تطبيقها، التفاعل مع المجتمع المحلي لحل التحدي، والفريق المشارك ودوره، وتأثير المشروع على المدرسة والطلبة والمجتمع، واستدامة المشروع والية توثيق المشروع.

من جانبه، اشاد الأمين العام للشؤون التعليمية والإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، بدور المبادرة في تنمية وتفعيل العمل التطوعي لدى المدارس، مثمنا جهود المدارس في المشاركة وتنفيذ العديد من المشاريع الابداعية في المدارس والمجتمعات.

واكد ان وزارة التربية والتعليم ستقوم من خلال جميع مديرياتها بتكريم جميع المدارس المشاركة في جوائز مبادرة سنبلة وسيكون التكريم يليق بالمعلم وفي هذا العمل والإنجاز الذي تم تحقيقه.

وبلغ عدد المدارس الفائزة بالجائزة ضمن فئاتها الثماني 32 مدرسة حيث فاز: بالفئة الأولى "جائزة إشراك المجتمع": بالمركز الأول، مدرسة زينب الأسدية الثانوية المختلطة بمشروع عبق الخير "مصلى المدرسة"، المركز الثاني مدرسة عسال الأساسية المختلطة بمشروع ساحة ومدخل المدرسة، المركز الثالث مدرسة بئر خداد الأساسية المختلطة بمشروع غرفة المناهل، المركز الرابع مدرسة اسكان الجمارك الأساسية للبنات بمشروع اكسجين المدرسة.

وفاز عن الفئة الثانية "جائزة تأهيل غرف المعلمين": المركز الأول مدرسة حكما الأساسية للبنات بمشروع تصميم، المركز الثاني مدرسة خولة بنت ألأزور الأساسية المختلطة بمشروع روق وقت فراغك، المركز الثالث مدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات بمشروع لمسة عطاء تعيد البهجة لغرفة المعلمات وبالمركز الرابع مدرسة الكرامة الأساسية الثانية المختلطة بمشروع اعادة تأهيل غرفة المعلمات.

وفي الفئة الثالثة "جائزة الصف المثالي"، فاز بالمركز الأول مدرسة البتراء الأساسية للبنات بمشروع مستقبلي في مهنتي، المركز الثاني مدرسة السماكية الثانوية الشاملة المختلطة بمشروع غرفة النجوم ، المركز الثالث مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية الثانية للإناث بمشروع مشغل الفن مرسم زمردة وفي المركز الرابع مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية للبنات بمشروع طاقتي لن تهدر.

والفئة الرابعة "جائزة الحدائق.. المساحات الخضراء"، فاز بالمركز الاول مدرسة ايدون بني حسن الأساسية المختلطة بمشروع مدينة السنبلة، المركز الثاني مدرسة الحارث بن عمير الأساسية المختلطة بمشروع ركن السعادة والإشراق، المركز الثالث مدرسة الرشايدة الثانوية المختلطة بمشروع حديقة الاستقلال السعيدة والمركز الرابع مدرسة بلعما الثانوية الشاملة للبنات بمشروع حديقة مدرستي بين التحدي والإبداع.

الفئة الخامسة "جائزة المكتبة المدرسية"، فاز في المركز الأول مدرسة رفيدة ألاسلمية الثانوية للبنات بمشروع تحويل غرفه صفيه الى مكتبة مدرسية و مركز معرفة يخدم المجتمع، المركز الثاني مدرسة المكيفتة الثانوية المختلطة بمشروع قارئ الحرف هو المتعلم وقارئ الكتاب هو المثقف، المركز الثالث مدرسة صافوط الأساسية المختلطة بمشروع تيار المعرفة وفي المركز الرابع مدرسة القاضي الفاضل الأساسية للبنين بمشروع المكتبة- خير جليس.

والفئة السادسة "جائزة المسرح المدرسي" حيث فاز بالمركز الأول مدرسة عبين الأساسية المختلطة بمشروع بمسرحي اجد سعادتي، المركز الثاني مدرسة ابو عبيدة الأساسية المختلطة بمشروع خطوات، المركز الثالث مدرسة كفرنجة الأساسية المختلطة بمشروع منصة مسرح الإبداع المدرسي السينمائي - مبادرة نتشارك متعة القراءة (بيئة جاذبة) والمركز الرابع مدرسة مجادل الأساسية المختلطة بمشروع مسرحي ملكي.

وعن الفئة السابعة "جائزة المرافق الصحية"فاز بالمركز الأول مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمشروع استحداث مرافق المدرسة بطريقة عصرية وجعلها بيئة صحية وآمنة للطالبات، المركز الثاني مدرسة الجوفة الأساسية المختلطة بمشروع "بادر ونحن معك من أجل بصماتنا على مرافقنا الصحية"، المركز الثالث مدرسة فقوع الثانوية الشاملة للبنات بمشروع نظافتي مسؤوليتي وفي المركز الرابع مدرسة أسماء بنت ابي بكر الأساسية للبنات بمشروع غرفه متعددة الأغراض (مطبخ واستراحة للمعلمات، مشغل مهني) .

وعن الفئة الثامنة "جائزة الفكرة المبتكرة"، فاز بالمركز الأول مدرسة أنس بن مالك الأساسية للبنين بمشروع استديو سنبلة التعليمي، المركز الثاني مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة بمشروع إلعب وتعلم، المركز الثالث مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الأساسية المختلطة بمشروع غرفة التكامل الحسي وفي المركز الرابع مدرسة إسكان الجامعة الثانوية بمشروع رغبة الطالبات بتعلم لغات اخرى.

يذكر ان قيمة الجوائز لكل فئة هي كالتالي: الجائزة الأولى 1000 دينار ، الثانية 700 دينار ، الثالثة 500 دينار، والجائزة الرابعة 300 دينار.

--(بترا)

ع س/ أ أ/اح

11/10/2023 13:38:53