إعلان نتائج مسابقة سنبلة في المدارس الحكومية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا) - أعلنت مؤسسة الجود للرعاية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، نتائج مسابقة مبادرة "سنبلة" التي أقامتها بدعم من البنك العربي.
وشارك بالمبادرة حوالي 500 مدرسة حكومية من مختلف محافظات المملكة من خلال حوالي 600 مشروع تقدمت للمسابقة، حيث تهدف المبادرة لتعزيز مفهوم الانتماء الى المدرسة وبث روح التعاون والإيجابية بين المجتمع المحلي والمدارس المحيطة بها من خلال مبادرات تعمل على تحسين البيئة المدرسية للطلاب والمعلمين.
وتعمل هذه المبادرات على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبيئة التعليمية وتمكين المعلمين والمعلمات من خلال واقع تربوي جيد من خلال مشاركات ومساهمات الكوادر التعليمية في المدارس، حيث نجحت المبادرة بتنفيذ أكثر من 800 مشروع على أرض الواقع خلال العام الدراسي 2022 - 2023 في مدارس حكومية من مختلف مناطق المملكة.
وأكد مدير مؤسسة الجود ماهر قدورة، الدور الهام والمساهمة الفعالة للمؤسسة في تهيئة الكوادر التعليمية ومنح تدريبات متعددة بطرق ابداعية لتمكين المعلم وتحويل التحديات التي يواجهها الى حلول يمكن تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع.
واشار قدورة الى ان التدريبات تضمنت مجموعة من المهارات الحياتية مثل مهارات التواصل مع المجتمع المحلي والقدرة على حل المشكلات والالتزام والمرونة في مواجهة التحديات واستغلال الوقت بطريقة ذكية والذكاء العاطفي وغيرها، لافتا الى أن المؤسسة تقوم بمتابعة مستمرة للمشاريع لضمان تحقيق الأهداف والنجاح في التنفيذ.
وأوضح ان مبادرات الجائزة بمثابة رسالة لجميع المدارس المشاركة في "سنبلة"، مشيرا الى ان عمل واجتهاد المشاركين ترك بصمة لا تنسى في نفوس الطلاب والمجتمع.
وقال، إن اختيار أفضل المشاريع من بين مجموعة الأفكار المبدعة كان أمرا صعبا للغاية، الا ان "لجنة تقييم المشاريع" قامت بجهود كبيرة لهذه الغاية، لافتا الى دور وزارة التربية والتعليم الذي كان جزءا من هذا التقييم بالإضافة لمحكمين من القطاع الخاص لديهم الخبرة في عمليات التقييم.
وبين انه من خلال اللجنة تمت مراجعة جميع المشاريع المرشحة بالإضافة الى عمل تقييم على تطبيق "زووم" للاستماع الى التفاصيل من المشاركين، حيث تم الاختيار بناء على معايير محددة من بينها الالتزام بشروط البرنامج، وضوح الفكرة والية تطبيقها، التفاعل مع المجتمع المحلي لحل التحدي، والفريق المشارك ودوره، وتأثير المشروع على المدرسة والطلبة والمجتمع، واستدامة المشروع والية توثيق المشروع.
من جانبه، اشاد الأمين العام للشؤون التعليمية والإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، بدور المبادرة في تنمية وتفعيل العمل التطوعي لدى المدارس، مثمنا جهود المدارس في المشاركة وتنفيذ العديد من المشاريع الابداعية في المدارس والمجتمعات.
واكد ان وزارة التربية والتعليم ستقوم من خلال جميع مديرياتها بتكريم جميع المدارس المشاركة في جوائز مبادرة سنبلة وسيكون التكريم يليق بالمعلم وفي هذا العمل والإنجاز الذي تم تحقيقه.
وبلغ عدد المدارس الفائزة بالجائزة ضمن فئاتها الثماني 32 مدرسة حيث فاز: بالفئة الأولى "جائزة إشراك المجتمع": بالمركز الأول، مدرسة زينب الأسدية الثانوية المختلطة بمشروع عبق الخير "مصلى المدرسة"، المركز الثاني مدرسة عسال الأساسية المختلطة بمشروع ساحة ومدخل المدرسة، المركز الثالث مدرسة بئر خداد الأساسية المختلطة بمشروع غرفة المناهل، المركز الرابع مدرسة اسكان الجمارك الأساسية للبنات بمشروع اكسجين المدرسة.
وفاز عن الفئة الثانية "جائزة تأهيل غرف المعلمين": المركز الأول مدرسة حكما الأساسية للبنات بمشروع تصميم، المركز الثاني مدرسة خولة بنت ألأزور الأساسية المختلطة بمشروع روق وقت فراغك، المركز الثالث مدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات بمشروع لمسة عطاء تعيد البهجة لغرفة المعلمات وبالمركز الرابع مدرسة الكرامة الأساسية الثانية المختلطة بمشروع اعادة تأهيل غرفة المعلمات.
وفي الفئة الثالثة "جائزة الصف المثالي"، فاز بالمركز الأول مدرسة البتراء الأساسية للبنات بمشروع مستقبلي في مهنتي، المركز الثاني مدرسة السماكية الثانوية الشاملة المختلطة بمشروع غرفة النجوم ، المركز الثالث مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية الثانية للإناث بمشروع مشغل الفن مرسم زمردة وفي المركز الرابع مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية للبنات بمشروع طاقتي لن تهدر.
والفئة الرابعة "جائزة الحدائق.. المساحات الخضراء"، فاز بالمركز الاول مدرسة ايدون بني حسن الأساسية المختلطة بمشروع مدينة السنبلة، المركز الثاني مدرسة الحارث بن عمير الأساسية المختلطة بمشروع ركن السعادة والإشراق، المركز الثالث مدرسة الرشايدة الثانوية المختلطة بمشروع حديقة الاستقلال السعيدة والمركز الرابع مدرسة بلعما الثانوية الشاملة للبنات بمشروع حديقة مدرستي بين التحدي والإبداع.
الفئة الخامسة "جائزة المكتبة المدرسية"، فاز في المركز الأول مدرسة رفيدة ألاسلمية الثانوية للبنات بمشروع تحويل غرفه صفيه الى مكتبة مدرسية و مركز معرفة يخدم المجتمع، المركز الثاني مدرسة المكيفتة الثانوية المختلطة بمشروع قارئ الحرف هو المتعلم وقارئ الكتاب هو المثقف، المركز الثالث مدرسة صافوط الأساسية المختلطة بمشروع تيار المعرفة وفي المركز الرابع مدرسة القاضي الفاضل الأساسية للبنين بمشروع المكتبة- خير جليس.
والفئة السادسة "جائزة المسرح المدرسي" حيث فاز بالمركز الأول مدرسة عبين الأساسية المختلطة بمشروع بمسرحي اجد سعادتي، المركز الثاني مدرسة ابو عبيدة الأساسية المختلطة بمشروع خطوات، المركز الثالث مدرسة كفرنجة الأساسية المختلطة بمشروع منصة مسرح الإبداع المدرسي السينمائي - مبادرة نتشارك متعة القراءة (بيئة جاذبة) والمركز الرابع مدرسة مجادل الأساسية المختلطة بمشروع مسرحي ملكي.
وعن الفئة السابعة "جائزة المرافق الصحية"فاز بالمركز الأول مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمشروع استحداث مرافق المدرسة بطريقة عصرية وجعلها بيئة صحية وآمنة للطالبات، المركز الثاني مدرسة الجوفة الأساسية المختلطة بمشروع "بادر ونحن معك من أجل بصماتنا على مرافقنا الصحية"، المركز الثالث مدرسة فقوع الثانوية الشاملة للبنات بمشروع نظافتي مسؤوليتي وفي المركز الرابع مدرسة أسماء بنت ابي بكر الأساسية للبنات بمشروع غرفه متعددة الأغراض (مطبخ واستراحة للمعلمات، مشغل مهني) .
وعن الفئة الثامنة "جائزة الفكرة المبتكرة"، فاز بالمركز الأول مدرسة أنس بن مالك الأساسية للبنين بمشروع استديو سنبلة التعليمي، المركز الثاني مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة بمشروع إلعب وتعلم، المركز الثالث مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الأساسية المختلطة بمشروع غرفة التكامل الحسي وفي المركز الرابع مدرسة إسكان الجامعة الثانوية بمشروع رغبة الطالبات بتعلم لغات اخرى.
يذكر ان قيمة الجوائز لكل فئة هي كالتالي: الجائزة الأولى 1000 دينار ، الثانية 700 دينار ، الثالثة 500 دينار، والجائزة الرابعة 300 دينار.
--(بترا)
ع س/ أ أ/اح
11/10/2023 13:38:53
MENAFN11102023000117011021ID1107227294
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