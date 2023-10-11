اختتام ورشة بـالشرق الأوسطعن دور المرأة في تحقيق السلم والأمن المجتمعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- اختتمت جامعة الشرق الأوسط"اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية عن "دور المرأة في تحقيق السلم والأمن المجتمعي"، والتي نظمتها بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي.

وأكد المشاركون في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام أنه يجب تسخير قوة القيادة النسائية ومشاركتها، وتحفيزها كعوامل للتغيير الإيجابي، مشيرين إلى أن المرأة تعتبر عنصرا أساسيا في عملية النهضة والبناء، للاقتراب من عالم يخلو من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال مساعد مدير الأمن الوقائي العقيد محمد عبيدات: إن جرائم التطرف والإرهاب الخبيثة ليست حوادث معزولة، وإنها تهديدات عالمية لها تداعيات تتجاوز بكثير ضحاياها المباشرين، مؤكدا أن شبابنا الطموح وقادة المستقبل معرضون بشكل خاص لهذه التأثيرات، وأنه يتعين علينا كمجتمع عالمي أن نحميهم ونزودهم بالمعرفة ونواجه السرديات المثيرة للانقسام التي تهدد عالمنا.

من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، أن المرأة الأردنية، كأم وعضو في المجتمع لها دور لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيل الأجيال الحالية والمستقبلية، وأن تأثيرها يتجاوز حدود منزلها، ويمتد إلى مجتمعاتنا وأمتنا وحتى المسرح العالمي، مشيرا إلى أنه من خلال تقديرنا لمساهمات المرأة الأردنية والاحتفال بها، فإننا نكرم صمودها وتفانيها وقدرتها على أن تكون محفزة للتغيير الإيجابي.

وفي ختام الورشة، جرى تسليم الشهادات التقديرية للمشاركات.

--(بترا)

ي ع/ أ أ/ ف ج

11/10/2023 13:31:47