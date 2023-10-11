ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.31 % خلال 9 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول(بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 2.31 بالمئة، ليصل إلى 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر التسعة من هذا العام هي: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض 6.62 بالمئة، الثقافة والترفية 6.22 بالمئة، الأثاث والسجاد والمفارش 5.56 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.30 بالمئة.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر أيلول الماضي من العام الحالي، بنسبة 1.19 بالمئة، ليصل إلى 109.70 مقابل 108.41 لنفس الشهر من العام الماضي.

وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 7.92 بالمئة، التبغ والسجائر بنسبة 5.18 بالمئة، الإيجارات 3.25 بالمئة، الألبان ومنتجاتها والبيض 2.86 بالمئة، الحبوب ومنتجاتها 2.45 بالمئة، في حين انخفضت أسعار المنسوجات البيتية بنسبة 1.28 بالمئة، الوقود والإنارة 1.17 بالمئة، المشروبات والمرطبات 0.80 بالمئة، والنقل بنسبة 0.45 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة الخضراوات والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 7.29 بالمئة، الفواكه والمكسرات 3.03 بالمئة، الوقود والإنارة 1.59 بالمئة، النقل 1.20 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.54 بالمئة.

--(بترا)





و ر /أ م/اح









11/10/2023 13:30:12