أردوغان: قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة مجزرة وإعدام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قطع السلطات الإسرائيلية لللكهرباء والماء والطعام عن قطاع غزة، ليس حربا وإنما مجزرة وإعدام، مؤكدا "أننا ضد استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وبحسب وكالة أنباء" الأناضول" التركية، جدد أردوغان تأكيده على أن موقف أنقرة "واضح ومحدد ومعلن من حربنا نحن على الإرهاب، ومن متابعتنا للتطورات في إسرائيل وغزة وهضبة الجولان"، مشددا على "أننا ضدّ استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وأكد أنه حتى في الحرب هناك أخلاق، معتبرا أن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس وإنما بل مجزرة وإعدام".

ورأى أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة"، مضيفا "إذا كانت إسرائيل ستتصرف كتنظيم، وليس كدولة، يجب ألا تتفاجأ من معاملتها كتنظيم وليس كدولة".

--(بترا)

رصد/أغ/اح

11/10/2023 13:25:02