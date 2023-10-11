قطر تؤكد التزامها بضمان إمدادات الطاقة لأوروبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 11 تشرين الأول (بترا)- وقعت قطر وفرنسا اليوم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.
وقال بيان لشركة قطر للطاقة، إنها و "توتال إنرجيز" وقعتا اتفاقية بالدوحة اليوم، تقوم بموجبها قطر للطاقة ببيع ما يصل على 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة توتال ممثلا عن الجانب الفرنسي لمدة تصل إلى 27 عاما.
وقال البيان، إنه سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما.
وسيتم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركتين المشتركتين بين شركة قطر للطاقة وتوتال إنيرجيز، واللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي في قطر.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة"، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام قطر للطاقة المستمر تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، وتجاه السوق الفرنسية على وجه الخصوص، والمساهمة في أمن الطاقة في فرنسا، حيث تقوم قطر بتزويد السوق الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال منذ عام 2009.
وأضاف الكعبي، إن التزام قطر بضمان إمدادات طاقة مستمرة وموثوقة إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم يستند إلى استثماراتنا الكبيرة عبر سلسلة صناعة الغاز بأكملها، ونحن فخورون بأن التوسعة الجديدة لحقل الغاز الطبيعي المسال في قطر هي المشروع الأقل كثافة للكربون في العالم، موضحا أن جهود قطر تمتد لتشمل رفع طاقة قطر الإنتاجية، وتطوير مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التزاماتنا في مختلف محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بما في ذلك محطة مونتوار دو بريتان للغاز الطبيعي المسال في فرنسا.
--(بترا)
م ف/اح
11/10/2023 13:24:46
MENAFN11102023000117011021ID1107227290
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