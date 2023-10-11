قطر تؤكد التزامها بضمان إمدادات الطاقة لأوروبا

MENAFN - Jordan News Agency)



الدوحة 11 تشرين الأول (بترا)- وقعت قطر وفرنسا اليوم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.

وقال بيان لشركة قطر للطاقة، إنها و "توتال إنرجيز" وقعتا اتفاقية بالدوحة اليوم، تقوم بموجبها قطر للطاقة ببيع ما يصل على 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة توتال ممثلا عن الجانب الفرنسي لمدة تصل إلى 27 عاما.

وقال البيان، إنه سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما.

وسيتم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركتين المشتركتين بين شركة قطر للطاقة وتوتال إنيرجيز، واللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي في قطر.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة"، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام قطر للطاقة المستمر تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، وتجاه السوق الفرنسية على وجه الخصوص، والمساهمة في أمن الطاقة في فرنسا، حيث تقوم قطر بتزويد السوق الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال منذ عام 2009.

وأضاف الكعبي، إن التزام قطر بضمان إمدادات طاقة مستمرة وموثوقة إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم يستند إلى استثماراتنا الكبيرة عبر سلسلة صناعة الغاز بأكملها، ونحن فخورون بأن التوسعة الجديدة لحقل الغاز الطبيعي المسال في قطر هي المشروع الأقل كثافة للكربون في العالم، موضحا أن جهود قطر تمتد لتشمل رفع طاقة قطر الإنتاجية، وتطوير مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التزاماتنا في مختلف محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بما في ذلك محطة مونتوار دو بريتان للغاز الطبيعي المسال في فرنسا.

--(بترا)

م ف/اح

11/10/2023 13:24:46