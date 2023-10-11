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الملك يلقي خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر (بترا)

10/11/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


11/10/2023 13:10:31

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