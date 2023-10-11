وفد من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين يزور جامعة جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 11 تشرين الأول (بترا) استقبل رئيس جامعة جدارا بالوكالة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، اليوم الأربعاء، وفدا من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عاطف كنعان، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
وأعرب الدكتور الزبون، خلال اللقاء الذي حضره من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين رئيس لجنة البحث العلمي والنشر في المجلس الأستاذ الدكتور حمدان نصر، وأعضاء المجلس الدكتور محمود المساد، والدكتورة أميرة يوسف، عن استعداد الجامعة لدعم مبادرات المجلس وفتح أبوابها لتنمية المواهب والمهارات في الوطن بشكل عام، وفي الجامعة بشكل خاص من خلال إبرام اتفاقية تعاون لتوطين مجلة المجلس للموهبة والإبداع داخل الجامعة .
وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة عليا للبحث العلمي في الجامعة برئاسة نائب الرئيس الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي، وذلك لضمان تنظيم وتنسيق الجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي في الجامعة، بما في ذلك تعزيز نشر الأبحاث والمقالات العلمية وتوطين المجلات العلمية ووضع التعليمات والإجراءات الناظمة لتنفيذ توطين المجلات العلمية داخل الجامعة.
من جهته أكد عميد البحث العلمي الدكتور شوكت خزاعلة، أهمية توطين المجلات العلمية داخل الجامعة، مقدما إيجازا عن التعليمات الجديدة التي صدرت بهذا الصدد، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس والجامعة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
يشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الجامعة والمجلس بتعزيز البحث العلمي وتطوير المواهب والإبداع في المجتمع العربي، وتعزز من مكانة جامعة جدارا كمركز رائد للتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة.
يشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الجامعة والمجلس بتعزيز البحث العلمي وتطوير المواهب والإبداع في المجتمع العربي، وتعزز من مكانة جدارا كمركز رائد للتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة.
--(بترا)
ع ع/أ م / س س
11/10/2023 12:59:18
MENAFN11102023000117011021ID1107227277
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