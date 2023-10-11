وفد من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين يزور جامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 11 تشرين الأول (بترا) استقبل رئيس جامعة جدارا بالوكالة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، اليوم الأربعاء، وفدا من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عاطف كنعان، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.

وأعرب الدكتور الزبون، خلال اللقاء الذي حضره من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين رئيس لجنة البحث العلمي والنشر في المجلس الأستاذ الدكتور حمدان نصر، وأعضاء المجلس الدكتور محمود المساد، والدكتورة أميرة يوسف، عن استعداد الجامعة لدعم مبادرات المجلس وفتح أبوابها لتنمية المواهب والمهارات في الوطن بشكل عام، وفي الجامعة بشكل خاص من خلال إبرام اتفاقية تعاون لتوطين مجلة المجلس للموهبة والإبداع داخل الجامعة .

وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة عليا للبحث العلمي في الجامعة برئاسة نائب الرئيس الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي، وذلك لضمان تنظيم وتنسيق الجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي في الجامعة، بما في ذلك تعزيز نشر الأبحاث والمقالات العلمية وتوطين المجلات العلمية ووضع التعليمات والإجراءات الناظمة لتنفيذ توطين المجلات العلمية داخل الجامعة.

من جهته أكد عميد البحث العلمي الدكتور شوكت خزاعلة، أهمية توطين المجلات العلمية داخل الجامعة، مقدما إيجازا عن التعليمات الجديدة التي صدرت بهذا الصدد، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس والجامعة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

يشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الجامعة والمجلس بتعزيز البحث العلمي وتطوير المواهب والإبداع في المجتمع العربي، وتعزز من مكانة جامعة جدارا كمركز رائد للتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة.

يشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الجامعة والمجلس بتعزيز البحث العلمي وتطوير المواهب والإبداع في المجتمع العربي، وتعزز من مكانة جدارا كمركز رائد للتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة.

--(بترا)

ع ع/أ م / س س

11/10/2023 12:59:18