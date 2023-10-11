ارتفاع شهداء غزة الى 1055 والمصابون 5184
التاريخ
10/11/2023 2:37:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء ارتفع الى 1055، وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة.
--(بترا)
أ ش/أ م/اح
11/10/2023 12:52:58
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