ارتفاع شهداء غزة الى 1055 والمصابون 5184

غزة 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء ارتفع الى 1055، وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة. --(بترا) أ ش/أ م/اح 11/10/2023 12:52:58

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