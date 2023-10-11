البابا فرنسيس يعبر عن قلقه إزاء الحصار الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أكد بابا الفاتيكان فرنسيس، أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية عبر رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 86 عاما في ختام لقائه الأسبوعي مع الجمهور في الفاتيكان، عن قلقه إزاء الحصار على غزة.
وقال "أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون في غزة، حيث هناك أيضا الكثير من الضحايا الأبرياء".
وقال إن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان على حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين".
--(بترا)
رصد/أغ
عبر البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا إلى الإفراج عن الرهائن.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 86 عاما في ختام لقائه الأسبوعي مع الجمهور في الفاتيكان "أدعو للإفراج الفوري عن الرهائن".
وأضاف "من حق الذين يتعرضون لهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون في غزة، حيث هناك أيضا الكثير من الضحايا الأبرياء".
وقال إن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان في بلوغ حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين".
وشدد على أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".
--(بترا)
رصد/أغ
11/10/2023 12:51:56
MENAFN11102023000117011021ID1107227275
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