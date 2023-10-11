البابا فرنسيس يعبر عن قلقه إزاء الحصار الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أكد بابا الفاتيكان فرنسيس، أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية عبر رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 86 عاما في ختام لقائه الأسبوعي مع الجمهور في الفاتيكان، عن قلقه إزاء الحصار على غزة.

وقال "أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون في غزة، حيث هناك أيضا الكثير من الضحايا الأبرياء".

وقال إن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان على حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين".

--(بترا)

رصد/أغ









عبر البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا إلى الإفراج عن الرهائن.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 86 عاما في ختام لقائه الأسبوعي مع الجمهور في الفاتيكان "أدعو للإفراج الفوري عن الرهائن".

وأضاف "من حق الذين يتعرضون لهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون في غزة، حيث هناك أيضا الكثير من الضحايا الأبرياء".

وقال إن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان في بلوغ حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين".

وشدد على أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".

--(بترا)

رصد/أغ

11/10/2023 12:51:56