الاتصال الحكومي تعقد محاضرة حول معايير النزاهة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء محاضرة توعوية بعنوان "معايير النزاهة الوطنية" ألقاها مدير مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاصم الجدوع.

وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة خلال كلمة في المحاضرة، أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية.

وأشاد النوايسة بدور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الحد من الفساد وتجفيف منابعه، إضافة إلى العمل الوقائي والاستباقي والعلاجي الذي تقوم به للحفاظ على مؤسسات ودوائر الدولة من أية شبهات.

وأعرب عن تقديره للهيئة على تلبية دعوة الوزارة لعقد هذه المحاضرة، لتوعية كوادر الوزارة والعاملين فيها حول ترسيخ معايير النزاهة الوطنية.

من جهته، قال الدكتور عاصم الجدوع، إن هناك خمسة معايير للنزاهة الوطنية هي: العدالة، والشفافية وسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والحاكمية الرشيدة.

وأشار إلى التحديثات التي طرأت على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد آخرها عام 2019، مبينا أن القانون أكد على استقلالية الهيئة، وتوسيع صلاحياتها وتحصين مجلسها، إضافة إلى منحها صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد، وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون، علاوة على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.







وأكد الجدوع أنه لا وجود لجريمة منظمة أو مؤسسات فاسدة في الاردن، لافتا إلى أن الفساد الانطباعي المنتشر في بعض أوساط المجتمع يؤثر بشكل كبير على ترتيب الأردن على مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ويشمل 180 دولة.

وقال، إن الأردن احتل المرتبة 61 عالميا والرابع عربيا على هذا المؤشر في العام الماضي.

--(بترا)





هـ أ /أ أ/اح

11/10/2023 12:48:33