الاتصال الحكومي تعقد محاضرة حول معايير النزاهة الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء محاضرة توعوية بعنوان "معايير النزاهة الوطنية" ألقاها مدير مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاصم الجدوع.
وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة خلال كلمة في المحاضرة، أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية.
وأشاد النوايسة بدور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الحد من الفساد وتجفيف منابعه، إضافة إلى العمل الوقائي والاستباقي والعلاجي الذي تقوم به للحفاظ على مؤسسات ودوائر الدولة من أية شبهات.
وأعرب عن تقديره للهيئة على تلبية دعوة الوزارة لعقد هذه المحاضرة، لتوعية كوادر الوزارة والعاملين فيها حول ترسيخ معايير النزاهة الوطنية.
من جهته، قال الدكتور عاصم الجدوع، إن هناك خمسة معايير للنزاهة الوطنية هي: العدالة، والشفافية وسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والحاكمية الرشيدة.
وأشار إلى التحديثات التي طرأت على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد آخرها عام 2019، مبينا أن القانون أكد على استقلالية الهيئة، وتوسيع صلاحياتها وتحصين مجلسها، إضافة إلى منحها صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد، وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون، علاوة على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.
وأكد الجدوع أنه لا وجود لجريمة منظمة أو مؤسسات فاسدة في الاردن، لافتا إلى أن الفساد الانطباعي المنتشر في بعض أوساط المجتمع يؤثر بشكل كبير على ترتيب الأردن على مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ويشمل 180 دولة.
وقال، إن الأردن احتل المرتبة 61 عالميا والرابع عربيا على هذا المؤشر في العام الماضي.
--(بترا)
هـ أ /أ أ/اح
11/10/2023 12:48:33
MENAFN11102023000117011021ID1107227274
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