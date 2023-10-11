الـمقاولـين تفتح باب التبرع لدعم غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الاول (بترا)- اكد مجلس نقابة المقاولين الاردنيين، وقوف النقابة ومنتسبيها إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين والاهل في غزة في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من الاحتلال الاسرائيلي.





وقرر مجلس النقابة فتح الباب لجمع التبرعات من اصحاب الايادي البيضاء في مركز النقابة وفروعها ابتداء من الثانية عشرة ظهر يوم السبت القادم وحتى الرابعة مساء على ان يستمر جمع التبرعات طيلة الأسبوع القادم تحت حساب أمانات بإسم "طوفان الأقصى" بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعمار فلسطين والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لايصال الدعم الى الأهل في فلسطين.

وأكد المجلس أن المقاول الأردني لطالما تصدر الصفوف في الدفاع عن فلسطين والوقوف الى جانبها بكل السبل لدعم كافة القطاعات في فلسطين وعلى رأسها اطلاق مبادرات الإعمار.





--(بترا)





ر ش/

















11/10/2023 12:44:28